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پلوامہ پولیس نے بی جے پی ضلع صدر کے خلاف مقدمہ درج کرلیا
پولیس کے مطابق، ایف آئی آر نمبر 0145/2026 کے تحت یہ مقدمہ 10 اگست کو پولیس اسٹیشن پلوامہ میں درج کیا گیا۔
Published : August 11, 2026 at 10:14 PM IST
پلوامہ : (سید عادل مشتاق) پلوامہ پولیس نے مبینہ طور پر رقم طلب کرنے، دھمکانے، گاڑیوں کی نقل و حرکت میں رکاوٹ ڈالنے اور ہراساں کرنے کی شکایت پر بی جے پی کے ضلع صدر شوکت غیور کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے۔ پولیس کے مطابق، ایف آئی آر نمبر 0145/2026 کے تحت یہ مقدمہ 10 اگست کو پولیس اسٹیشن پلوامہ میں درج کیا گیا۔
پولیس کے مطابق، شکایت کنندہ محمد یاسین گنائی، ساکن سُٹھسو بی کے پورہ، بڈگام، نے الزام عائد کیا ہے کہ وہ گوردوارہ پربندھک کے لیے جاری کام کے سلسلے میں مٹی نکالنے اور اسے منتقل کرنے کا کام کر رہا تھا اور اس کے پاس متعلقہ حکام کی اجازت بھی موجود تھی۔ تاہم، کام کے دوران شوکت غیور نے مبینہ طور پر مداخلت کی۔
ان کے مطابق، شوکت غیور نے ان سے پانچ لاکھ روپے کا مطالبہ کیا اور رقم ادا نہ کرنے کی صورت میں کام جاری نہ رکھنے دینے کی دھمکی دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ 8 اگست کو شوکت غیور پریگام میں کام کی جگہ پہنچے اور مبینہ طور پر اپنی گاڑی دیگر گاڑیوں کے سامنے کھڑی کردی، جس کے باعث ان کی نقل و حرکت متاثر ہوئی۔ اس دوران ڈرائیوروں اور مزدوروں کو مبینہ طور پر دھمکانے اور ان کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت کارروائی کرنے کی دھمکی دینے کا بھی الزام عائد کیا گیا ہے۔
انہوں نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ مبینہ دباؤ کے تحت وہ پہلے ہی 54 ہزار روپے ادا کر چکا ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں بی این کی دفعات 126(2)، 351(2)، 308(2) اور 308(3) کے تحت مقدمہ درج کرلیا ہے، جبکہ معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے۔