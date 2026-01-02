ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ پولیس کی کارروائی غیر مجاز وی پی این کے استعمال پر سخت نوٹس
جموں وکشمیرکےضلع پلوامہ میں سال نوکے جشن کے دوران ماحول کو یقینی پر امن بنانے کیلئے(VPN)وی پی این استعمال کرنے والوں پر نظر رکھی گئی
Published : January 2, 2026 at 2:55 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): یکم جنوری کو پلوامہ پولیس نے ضلع بھر میں غیر مجاز ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک (VPN) خلاف وسیع پیمانے پر کارروائی عمل میں لاتے ہوئے 95 افراد کی نشاندہی کی ہے۔
یہ کارروائی ضلع مجسٹریٹ پلوامہ کی جانب سے 29 دسمبر 2025 کو جاری کی گئی،پابندیاتی ہدایات کے تحت کی گئی، جن کا مقصد ڈیجیٹل اور انکرپٹڈ پلیٹ فارم کے غلط استعمال پر روک لگانا اور عوامی سلامتی و سکیورٹی کو یقینی بنانا ہے۔
پولیس کے مطابق ٹیکنیکل جانچ اور پس منظر کی مکمل چھان بین کے دوران کسی بھی فرد کا دہشت گردی سے متعلق کوئی منفی ریکارڈ سامنے نہیں آیا اور نہ ہی کوئی ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ تاہم بطور احتیاطی اقدام 43 افراد، جن کی عمر عموماً 18 سے 40 برس کے درمیان ہے، کے خلاف سکیورٹی پروسیڈنگز شروع کی گئی ہیں۔
مزید پڑھیں: سال 2025 اننت ناگ میں منشیات کے خلاف بڑی کارروائیوں کا سال ثابت
جن صارفین کے استعمال جائز پائے گئے، انہیں موبائل و دیگر ڈیجیٹل ڈیوائسز کی مکمل جانچ کے بعد سخت تنبیہ کے ساتھ رہا کر دیا گیا۔
پلوامہ پولیس نے کہا ہے کہ وہ قانونی احکامات پر سختی سے عمل درآمد، آن لائن پلیٹ فارمز کے ممکنہ غلط استعمال کی روک تھام، اور سائبر و عوامی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی کارروائیاں جاری رکھے گی۔