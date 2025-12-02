ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ پولیس کا غیر قانونی کانکنی کے نیٹ ورک پر بڑا کریک ڈاؤن، دو جے سی بی، پانچ ٹریکٹر اور ایک لوڈر ضبط
ایک مرتبہ پھر پلوامہ میں غیر قانونی کانکنی کے خلاف پولیس نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔
Published : December 2, 2025 at 3:39 PM IST
پلوامہ ( سید عادل مشتاق): غیر قانونی کانکنی کے خلاف جاری سخت کارروائی کے تحت، پلوامہ پولیس نے گزشتہ شب ایک اور دو دسمبر کی درمیانی رات کو ایک بڑی کارروائی انجام دیتے ہوئے نکورہ علاقے میں رمبی آرا نالہ پر چھاپہ مار کارروائی انجام دی۔ کارروائی کے دوران غیر قانونی معدنیات نکالنے میں ملوث کئی مشینری اور گاڑیاں ضبط کی گئیں۔۔
پولیس اسٹیشن لیتر کی ٹیموں نے آپریشن کے دوران دو جے سی بی مشینیں، پانچ ٹریکٹر اور ایک لوڈر قبضے میں لے لیا جو مبینہ طور پر غیر قانونی طریقے سے ریت اور دیگر معدنیات نکالنے اور منتقل کرنے میں استعمال کیے جارہے تھے۔
کارروائی کے سلسلے میں پولیس نے ایف آئی آر نمبر 104/2025 درج کی ہے جو بھارتیہ نیاے سنہتا (بی این ایس ) کی دفعہ 303 دو اور پبلک پراپرٹی کو نقصان کی روک تھام (پی پی ڈی) ایکٹ کی دفعہ 3 کے تحت درج کی گئی ہے۔ معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے۔
پلوامہ پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر قانونی کانکنی یا معدنیات کی غیر قانونی نقل و حمل سے متعلق کسی بھی مشاہدے کی فوری طور پر اطلاع متعلقہ پولیس اسٹیشن کو دیں تاکہ قدرتی وسائل کا تحفظ یقینی بنایا جاسکے اور ایسے غیر قانونی نیٹ ورکس کے خلاف کارروائی کو مزید مضبوط بنایا جاسکے۔
پولیس نے واضح کیا کہ قدرتی وسائل قومی اثاثہ ہیں اور ان کے تحفظ کے لیے عوامی تعاون انتہائی ضروری ہے۔
