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سانجھی 2026 سے قبل پلوامہ پولیس کی قومی شاہراہ 44 پر مشترکہ فرضی مشق
مشق کا مقصد سیکورٹی فورسز کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینا، ہنگامی حالات سے نمٹنے کے ردِعمل کے نظام کو جانچنا تھا
Published : June 17, 2026 at 12:09 PM IST
پلوامہ( سید عادل مشتاق): امرناتھ یاترا 2026 کے پُرامن اور محفوظ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے پلوامہ پولیس اور سی آر پی ایف نے قومی شاہراہ 44 پر ایک مشترکہ فرضی مشق کا انعقاد کیا۔ یہ مشق ایس پی آپریشنز پلوامہ شفاعت احمد، ڈی وائی ایس پی آپریشنز پلوامہ تبسم اقبال اور ڈی وائی ایس پی آپریشنز کاکاپورہ کی قیادت میں منعقد کی گئی، جبکہ اس کی مجموعی نگرانی ایس ایس پی پلوامہ تنوشری نے کی۔
مشق کا مقصد سیکورٹی فورسز کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینا، ہنگامی حالات سے نمٹنے کے ردِعمل کے نظام کو جانچنا اور پولیس و دیگر مرکزی مسلح پولیس فورسز (CAPFs) کے درمیان باہمی تال میل کو مزید مؤثر بنانا تھا تاکہ سانجھی 2026 کے دوران یاتریوں کو محفوظ اور بلا رکاوٹ سفر کی سہولت فراہم کی جا سکے۔
فرضی مشق کے دوران مختلف ہنگامی اور غیر متوقع صورتحال کو عملی طور پر پیش کیا گیا، جن سے نمٹنے کے لیے شریک اہلکاروں نے بروقت اور مؤثر کارروائی کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر سیکورٹی فورسز کو اپنی تیاریوں کا جائزہ لینے اور ردِعمل کے طریقۂ کار کو مزید بہتر بنانے کا موقع بھی حاصل ہوا۔
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قابلِ ذکر ہے کہ امرناتھ یاترا سے قبل وادی کشمیر کے مختلف اضلاع میں اس نوعیت کی فرضی مشقیں مسلسل منعقد کی جا رہی ہیں تاکہ یاترا کے دوران سیکورٹی انتظامات کو مزید مضبوط اور مؤثر بنایا جا سکے۔