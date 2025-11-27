ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ پولیس نے جوش و خروش کے ساتھ گرلز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا اختتام کیا
جموں وکشمیر کے ضلع پلوامہ میں گرلز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا اختتام عمل میں لایا گیا،ایس ایس پی پلوامہ تنوشری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی
Published : November 27, 2025 at 5:32 PM IST
پلوامہ: سیوک ایکشن پروگرام کے تحت پلوامہ پولیس کے زیر اہتمام آج ایس ایس پی آفس پلوامہ کے قریب انڈور اسٹیڈیم میں کھلاڑیوں کی بھرپور شرکت اور جوش و خروش کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔
ایس ایس پی پلوامہ تنوشری نے اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی، ان کے ساتھ ضلع کے سینئر افسران بھی موجود تھے۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ایس ایس پی پلوامہ نے شرکاء کے جوش و جذبے اور نظم و ضبط کی تعریف کرتے ہوئے انہیں اعتماد سازی، جسمانی تندرستی اور شخصیت کی مجموعی نشوونما کے لیے کھیلوں میں مصروف رہنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے نوجوان لڑکیوں کو بااختیار بنانے میں اس طرح کے پلیٹ فارمز کی اہمیت کو اجاگر کیا۔
ایک سنسنی خیز فائنل میچ میں گورنمنٹ ڈگری کالج پلوامہ چیمپئن بن کر ابھرا، جس نے 7000 ہزار روپے کا نقد انعام اور ٹرافی حاصل کی، جب کہ سولیس انٹرنیشنل سکول پلوامہ رنر اپ رہا، جس نے 4000 ہزار روپے کا نقد انعام اور ٹرافی حاصل کی۔ ونر اور رنر اپ کو سپورٹس یونیفارم بھی پیش کیا گیا۔ پلیئر آف دی میچ کو 1000ہزار، اور پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کو ٹرافی کے ساتھ 2000 ہزار کا انعام دیا گیا۔
پلوامہ پولیس نے پورے ٹورنامنٹ میں دکھائے گئے اسپورٹس مین شپ کو سراہا اور ضلع میں نوجوانوں کی مصروفیت اور کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔