ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ پولیس نے عدالت کے احکامات کے تحت ضبط شدہ 487 سیب کے ڈبوں کی نیلامی مکمل کی
نیلامی کی کارروائی پولیس اسٹیشن لِتر میں انجام دی گئی جو مقررہ قانونی طریقۂ کار کے عین مطابق تھی۔
Published : January 12, 2026 at 7:08 PM IST
پلوامہ: ضلع پلوامہ کے سپیشل جج (این ڈی پی ایس) پلوامہ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ایس آئی ٹی این ڈی پی ایس پلوامہ نے آج ایف آئی آر نمبر 03/2026 زیر دفعات 8/21 این ڈی پی ایس ایکٹ، پولیس اسٹیشن لِتر کے تحت ضبط شدہ 487 سیب کے ڈبوں کی عوامی نیلامی شفاف اور مسابقتی بولی کے عمل کے ذریعے کامیابی کے ساتھ مکمل کی۔
نیلامی کی کارروائی پولیس اسٹیشن لِتر میں انجام دی گئی جو مقررہ قانونی طریقۂ کار کے عین مطابق تھی۔ اس موقع پر ایگزیکٹو مجسٹریٹ فرسٹ کلاس لِتر، ہارٹیکلچر ایریا مارکیٹنگ آفیسر اپنی ٹیم کے ہمراہ، آزاد گواہوں اور بولی میں حصہ لینے والے افراد کی موجودگی نے شفافیت اور غیرجانبداری کو یقینی بنایا۔
بولی کے عمل کے اختتام پر منظور احمد وانی ولد غلام محی الدین وانی، ساکن شوپیان، فی سیب ڈبہ 670 روپے کی بلند ترین بولی کے ساتھ کامیاب قرار پائے۔ نیلامی سے حاصل شدہ کل رقم 3,26,290 روپے (تین لاکھ چھبیس ہزار دو سو نوے روپے) قانونی تقاضوں کے مطابق خصوصی این ڈی پی ایس عدالت پلوامہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کر دی گئی ہے۔
پلوامہ پولیس نے اس موقع پر واضح کیا کہ نیلامی کا پورا عمل عدالت کے احکامات اور قانون کے مطابق انجام دیا گیا، جو محکمہ کی شفافیت، جوابدہی اور قانونی اصولوں کی پاسداری کے عزم کا مظہر ہے۔