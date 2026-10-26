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ویجیلنس اویئرنیس ویک کے سلسلے میں پلوامہ پولیس نے ضلع بھر میں دیانت داری کا حلف دلایا
ویجیلنس اویئرنیس ویک 26 اکتوبر سے یکم نومبر 2026 تک ”خوشحالی کے لیے دیانت داری“ کے موضوع کے تحت منایا جا رہا ہے۔
Published : October 26, 2026 at 3:43 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) پلوامہ پولیس نے آج ویجیلنس اویئرنیس ویک 2026 کے تحت ضلع بھر میں دیانت داری کا حلف برداری پروگرام منعقد کیا، جس کا مقصد سرکاری خدمات میں شفافیت، جواب دہی، ایمانداری اور اخلاقی اقدار کو فروغ دینا ہے۔
یہ تقریبات جموں و کشمیر حکومت کے جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کی ہدایات اور سینٹرل ویجیلنس کمیشن کی رہنما ہدایات کے مطابق منعقد کی گئیں۔ ویجیلنس اویئرنیس ویک 26 اکتوبر سے یکم نومبر 2026 تک ”خوشحالی کے لیے دیانت داری“ کے موضوع کے تحت منایا جا رہا ہے۔
اس سلسلے میں مرکزی تقریب ڈسٹرکٹ پولیس لائنز پلوامہ میں منعقد ہوئی، جہاں سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس پلوامہ، ساحل سرنگل نے پولیس افسران اور اہلکاروں کو دیانت داری کا حلف دلایا۔ اس موقع پر اہلکاروں نے اپنے سرکاری فرائض ایمانداری، شفافیت اور ذمہ داری کے ساتھ انجام دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔
ضلع بھر کے مختلف پولیس اسٹیشنوں، پولیس چوکیوں اور دیگر پولیس اداروں میں بھی حلف برداری کی تقریبات منعقد کی گئیں، جہاں متعلقہ افسران نے پولیس اہلکاروں کو حلف دلایا اور انہیں سرکاری ذمہ داریوں کی انجام دہی کے دوران اعلیٰ اخلاقی اصولوں اور دیانت داری کو برقرار رکھنے کی تلقین کی۔
اس موقع پر پلوامہ پولیس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ عوامی خدمات میں شفافیت اور جواب دہی کو مزید مضبوط بنایا جائے گا، جبکہ اخلاقی، ذمہ دارانہ اور عوام دوست پولیسنگ کے ذریعے عوام کے اعتماد کو مستحکم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔
پلوامہ پولیس کے مطابق اس طرح کی سرگرمیاں سرکاری اداروں میں دیانت داری کے کلچر کو فروغ دینے اور بدعنوانی کے خلاف شعور بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔