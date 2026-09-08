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پلوامہ: غیر قانونی کان کنی کے خلاف مہم تیز؛ ایک ہفتے میں 55 ایف آئی آر درج، 66 افراد نامزد اور 65 گاڑیاں ضبط
قدرتی وسائل کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے پلوامہ پولیس نے متعدد مقامات پر ناکہ بندی کرے درجنوں افراد کو گرفتار کیا۔
Published : September 8, 2026 at 7:10 AM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) پلوامہ پولیس نے ضلع بھر میں غیر قانونی کان کنی اور معمولی معدنیات کی غیر مجاز نقل و حمل کے خلاف اپنی کارروائی مزید تیز کر دی ہے۔ پولیس کی جانب سے حساس علاقوں میں مسلسل نگرانی اور چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس کے دوران غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد اور گاڑیوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔
پولیس کے مطابق، گزشتہ ایک ہفتے کے دوران غیر قانونی کان کنی سے متعلق مختلف معاملات میں 55 ایف آئی آر درج کی گئی ہیں، جبکہ 66 افراد کو مقدمات میں نامزد کیا گیا ہے۔
کارروائی کے دوران پولیس نے 65 گاڑیوں اور مشینری کو بھی ضبط کیا۔ ضبط شدہ گاڑیوں میں 43 ٹپر اور ڈمپر، 20 ٹریکٹر اور 2 جے سی بی/ایل این ٹی مشینیں شامل ہیں، جو غیر قانونی طور پر ریت، بجری، مٹی اور دیگر معمولی معدنیات کی نکالنے یا نقل و حمل میں ملوث پائی گئیں۔
پلوامہ ضلع کے مختلف پولیس اسٹیشنوں اور پولیس چوکیوں (Police Posts) کی جانب سے یہ کارروائیاں انجام دی گئیں۔ پولیس ٹیموں نے دریاؤں، نالوں اور دیگر حساس مقامات پر نگرانی بڑھاتے ہوئے غیر قانونی کان کنی کی سرگرمیوں پر سخت نظر رکھی۔
پولیس کا کہنا ہے کہ غیر قانونی کان کنی نہ صرف قدرتی وسائل کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ دریاؤں، نالوں اور عوامی املاک کے لیے بھی شدید خطرہ بنتی ہے۔ اسی کے پیش نظر خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف متعلقہ قوانین کے تحت مقدمات درج کر کے باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔
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پلوامہ پولیس نے واضح کیا ہے کہ غیر قانونی کان کنی اور معدنیات کی غیر مجاز نقل و حمل کے خلاف یہ مہم آئندہ بھی جاری رہے گی اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت ترین کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر قانونی کان کنی یا معدنیات کی غیر مجاز نقل و حمل سے متعلق کسی بھی سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر قریبی پولیس اسٹیشن یا پولیس چوکی کو دیں اور قدرتی و عوامی وسائل کے تحفظ میں انتظامیہ کا ساتھ دیں۔
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