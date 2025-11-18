ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ: ’’ڈرگ فری انڈیا – ڈرگ فری جموں و کشمیر‘‘ ایک روزہ سیمینار کا انعقاد
سیمینار کا بنیادی مقصد عوام کو منشیات کے مضر اثرات سے آگاہ کرنا اور اس لعنت کے تدارک کےلیے اجتماعی کوششوں کی اہمیت بتانا ہے۔
Published : November 18, 2025 at 4:11 PM IST
پلوامہ : "منشیات سے گھر نہیں بنتے بلکہ نسلیں تباہ ہوجاتی ہیں" کے بینر تلے ضلع انتظامیہ پلوامہ اور اے آر آزاد میموریل فاؤنڈیشن نے جی ڈی سی بوائز پلوامہ کے آڈیٹوریم میں ’’ڈرگ فری انڈیا – ڈرگ فری جموں و کشمیر‘‘ کے موضوع پر ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا۔
سیمینار کا بنیادی مقصد ضلع کے عوام کو منشیات کے مضر اثرات سے آگاہ کرنا اور اس بڑھتی ہوئی لعنت کے تدارک کے لیے اجتماعی کوششوں کی اہمیت اجاگر کرنا تھا، جو تیزی سے وادی کی نوجوان نسل کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ تقریب میں متعدد مقررین نے منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال، اس کے سماجی و صحت پر تباہ کن اثرات اور اس کی روک تھام کے لیے درکار اقدامات پر روشنی ڈالی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ منشیات کے خاتمے کے لیے حکومت، انتظامیہ، پولیس اور عوام کو مشترکہ جدوجہد کرنا ہوگی تاکہ جموں و کشمیر کو اس خطرناک لعنت سے نجات دلائی جا سکے۔
اس موقع پر سماجی کارکن فاروق احمد ترالی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان نوجوان نسل کو تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے، لہٰذا آگاہی ہی اس کا سب سے مؤثر حل ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ معاشرے کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے ایسے پروگراموں کا باقاعدگی سے انعقاد ناگزیر ہے۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ اے سی آر پلوامہ شہباز احمد بودا نے صبح سویرے ڈی سی آفس کمپلیکس پلوامہ میں معاشرے کو منشیات سے پاک بنانے کے عزم کے ساتھ حلف برداری کی تقریب کی قیادت کی۔
تازہ ترین رپورٹ کے مطابق، جموں و کشمیر اس وقت منشیات کے ایک بے مثال بحران کا سامنا کر رہا ہے، جہاں 13.5 لاکھ سے زائد افراد مختلف نشہ آور مواد کے عادی ہیں۔ ان میں 1.68 لاکھ سے زیادہ نابالغ بچے شامل ہیں جن کی عمریں 10 سے 17 سال کے درمیان ہیں، جبکہ ان میں سے تقریباً 95 ہزار بچے اوپیئڈز کے عادی ہیں۔ منشیات کے پھیلتے ہوئے اس بحران سے نمٹنے کے لیے حکومت، پولیس، انتظامیہ اور سماجی تنظیمیں مسلسل بیداری مہم چلا رہی ہیں۔