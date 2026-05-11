ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ کا ماسٹر پلان، ضلع کی ہمہ جہت ترقی کی جانب ایک نیا قدم
اجلاس کا بنیادی مقصد اسٹیک ہولڈرز کی آراء اور تجاویز سننا تھا تاکہ ایک منظم، خوبصورت اور ترقی یافتہ پلوامہ کی تشکیل جا سکے۔
Published : May 11, 2026 at 4:30 PM IST
پلوامہ: (عادل مشتاق) ضلع کی مجموعی ترقی اور بہتر منصوبہ بندی کے سلسلے میں ماسٹر پلان کے تحت سرکٹ ہاؤس پلوامہ میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر پلوامہ نے کیا۔ اجلاس کا مقصد پلوامہ اور اونتی پورہ ٹاؤن کے عوامی نمائندوں، اسٹیک ہولڈرز اور عام شہریوں سے تجاویز حاصل کرنا تھا تاکہ انہیں ضلع کے ماسٹر پلان کے تیار کیے جا رہے مسودے میں شامل کیا جا سکے۔
اجلاس میں ایم ایل اے پلوامہ وحید الرحمٰن پرہ، ضلعی انتظامیہ کے افسران، پولیس انتظامیہ کے نمائندگان، مختلف شعبہ جات سے وابستہ اسٹیک ہولڈرز اور دہلی سے آئی ماہرین کی ٹیم نے شرکت کی۔
اجلاس کا بنیادی مقصد اسٹیک ہولڈرز کی آراء اور تجاویز سننا تھا تاکہ ایک منظم، خوبصورت اور ترقی یافتہ پلوامہ کی تشکیل کے لیے ماسٹر پلان کے مسودے کو حتمی شکل دی جا سکے۔
اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے کہا کہ ضلع کے دو اہم قصبوں، اونتی پورہ اور پلوامہ ٹاؤن کے لیے ماسٹر پلان کی تیاری کا عمل جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ موصول ہونے والی تجاویز کو منصوبے کی عملی افادیت اور ممکنہ امکانات کا جائزہ لینے کے بعد شامل کیا جائے گا۔
ایم ایل اے پلوامہ وحید الرحمٰن پرہ نے کہا کہ ضلع کی خوبصورتی اور ترقی کے لیے یہ اپنی نوعیت کا پہلا جامع اقدام ہے اور آئندہ چند ماہ کے اندر اس پر عملی کام شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماسٹر پلان کو اس کی روح کے مطابق نافذ کیا جائے گا تاکہ اس کے مقاصد کو مؤثر طریقے سے حاصل کیا جا سکے۔