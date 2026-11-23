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پلوامہ میں فوڈ سیفٹی قوانین کی خلاف ورزیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، معائنہ مہم کے دوران ایک ریستوران اور نجی طبی ادارے کی کینٹین سیل
یہ مہم خاص طور پر ہوٹلوں، ریستورانوں، کینٹینوں اور دیگر اداروں میں چلائی جا رہی ہے۔
Published : November 23, 2026 at 3:52 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) وادی کشمیر میں غیر معیاری اور خراب گوشت کی فروخت کے حالیہ واقعات کے تناظر میں، ضلعی انتظامیہ پلوامہ نے غذائی تحفظ کے معیارات پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے ضلع بھر میں مشترکہ معائنہ مہم شروع کر دی ہے۔
یہ مہم خاص طور پر ہوٹلوں، ریستورانوں، کینٹینوں اور دیگر ایسے اداروں میں چلائی جا رہی ہے جہاں گوشت سمیت مختلف اشیائے خوردونوش تیار اور فروخت کی جاتی ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد خوراک کے معیار، حفظانِ صحت کے اصولوں اور صارفین کو فراہم کی جانے والی غذائی اشیاء کے محفوظ ہونے کو یقینی بنانا ہے۔
معائنہ مہم کے دوران غذائی تحفظ کے ضوابط کی خلاف ورزیوں پر ایک ریستوران اور ایک نجی طبی ادارے کے اندر قائم کینٹین کو سیل کر دیا گیا۔ انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ فوڈ سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
ڈپٹی کمشنر پلوامہ، کلدیپ کرشن سدھا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فوڈ سیفٹی ڈیپارٹمنٹ، پولیس اور دیگر متعلقہ محکموں پر مشتمل ٹیموں کو متحرک کیا گیا ہے تاکہ ضلع بھر میں معائنہ مہم کو مزید تیز کیا جا سکے اور بازاروں میں معیاری، محفوظ اور حفظانِ صحت کے اصولوں کے مطابق اشیائے خوردونوش کی دستیابی یقینی بنائی جا سکے۔
انہوں نے کہا کہ غذائی تحفظ کے ضوابط پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے اور مقررہ معیارات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ضروری قانونی کارروائی کے لیے یہ مہم ضلع بھر میں جاری رہے گی۔
ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ ضلعی انتظامیہ عوامی صحت کے تحفظ کے لیے پُرعزم ہے اور خوراک کے معیار اور حفظانِ صحت کے اصولوں پر کسی قسم کا سمجھوتہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔