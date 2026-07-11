ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ : محکمہ باغبانی کی جانب سے کسانوں کے لیے آگاہی و تربیتی پروگرام کا انعقاد
محکمہ باغبانی کے افسران نے کسانوں کو باغبانی کے جدید طریقوں اور حکومت کی مختلف فلاحی اسکیموں کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کیں۔
Published : July 11, 2026 at 3:52 PM IST
پلوامہ : جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں واقع گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج پلوامہ میں آج محکمہ باغبانی کی جانب سے ضلع بھر کے کسانوں کے لیے ایک روزہ آگاہی اور تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام میں ضلع پلوامہ کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے کسانوں کے علاوہ فروٹ گروورز ایسوسی ایشن پلوامہ کے نمائندوں نے بھی شرکت کی، جبکہ محکمہ زراعت کے افسران بھی موجود تھے۔
اس موقع پر محکمہ باغبانی کے افسران نے کسانوں کو میوہ جات کی کاشت، باغبانی کے جدید طریقوں اور حکومت کی مختلف فلاحی اسکیموں کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کیں۔ اس کے علاوہ زرعی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور اس کے فوائد پر بھی زور دیا گیا۔
پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے محکمہ زراعت کے افسران نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ اپنے ہائی ڈینسٹی باغات میں سبزیوں کی کاشت بھی کریں تاکہ ان کی آمدنی میں مزید اضافہ ہو۔ انہوں نے زرخیز زرعی اراضی پر غیر ضروری تعمیرات سے گریز کرنے کی بھی اپیل کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ضلع پلوامہ زرعی اور باغبانی کے کئی شعبوں میں نمایاں مقام رکھتا ہے، جسے برقرار رکھنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو اپنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
اس موقع پر کسانوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے محکمہ باغبانی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس نوعیت کے آگاہی پروگرام مستقبل میں بھی باقاعدگی سے منعقد کیے جانے چاہییں۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ باغبانی اور محکمہ زراعت کے افسران نے ہر مرحلے پر ان کی رہنمائی کی، جس کے نتیجے میں باغبانی اور زرعی شعبے میں نمایاں ترقی ہوئی ہے۔
فروٹ گروورز اینڈ ویجیٹیبل ایسوسی ایشن کے صدر جاوید احمد نے اپنے خطاب میں مرکزی حکومت اور جموں و کشمیر حکومت سے مطالبہ کیا کہ کسانوں کے مفاد میں کراپ انشورنس اسکیم کو جلد از جلد نافذ کیا جائے تاکہ قدرتی آفات کی صورت میں کسانوں کو مالی تحفظ فراہم کیا جا سکے۔
یہ بھی پڑھیں: امرناتھ سے لداخ تک نئی راہداری کی تجویز، یاترا اور سیاحت کو نئی سمت و فروغ ملنے کی توقع
محکمہ باغبانی کے ضلعی افسر ریاض احمد شاہ نے کہا کہ اس آگاہی پروگرام کا بنیادی مقصد کسانوں کو نئی سرکاری اسکیموں، جدید زرعی ٹیکنالوجی اور باغبانی کے بہتر طریقوں سے روشناس کرانا ہے تاکہ وہ ان سہولیات سے بھرپور استفادہ حاصل کر سکیں۔