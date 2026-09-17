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پلوامہ کے پانپورہ میں تعلیمی شعبے کو فروغ، ڈائٹ عمارت اور سائنس بلاک کا افتتاح، 21 سی پی ڈبلیوز مستقل
پروگرام میں پانپورہ، ترال، راجپورہ اور پلوامہ کے ارکانِ اسمبلی سمیت محکمہ اسکول ایجوکیشن کے اعلیٰ افسران موجود رہے۔
Published : September 17, 2026 at 2:53 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): جموں وکشمیر پلوامہ کے پانپورہ میں تعلیمی شعبے کو فروغ دینے کی جانب اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔وزیر سکینہ مسعود ایتو نے آج پانپورہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے نئی ڈائٹ عمارت اور گورنمنٹ ڈگری کالج پانپورہ میں آٹھ کمروں پر مشتمل سائنس لیب بلاک کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر 21 کنٹیجنٹ پیڈ ورکرز یعنی سی پی ڈبلیوز کو مستقل تقرری نامے بھی سونپے گئے۔
پروگرام میں پانپورہ، ترال، راجپورہ اور پلوامہ کے ارکانِ اسمبلی سمیت محکمہ اسکول ایجوکیشن کے اعلیٰ افسران موجود رہے۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ضلع پلوامہ کے ارکانِ اسمبلی نے جموں و کشمیر کے تعلیمی اداروں میں اسکل بیسڈ ایجوکیشن کو ترجیح دینے پر زور دیا، تاکہ بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے چیلنج سے نمٹا جا سکے۔ انہوں نے مختلف محکموں کے ملازمین کے مطالبات کو بروقت حل کرنے کی بھی اپیل کی۔
اس موقع پر پانپورہ کے ایم ایل اے اور ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی نے جموں و کشمیر میں پانچ روزہ تعلیمی ہفتے کی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس سے طلبہ کو راحت ملے گی اور ان کے تعلیمی ماحول اور مجموعی تجربے میں بہتری آئے گی۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر سکینہ مسعود ایتو نے کہا کہ وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں جموں و کشمیر حکومت کی مجموعی صورتحال بہتر بنانے اور ترقیاتی منصوبوں میں تیزی لانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملازمین کے مطالبات کو ترجیح دی جا رہی ہے اور مستقل کرنے کا عمل جاری ہے۔
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وزیر نے کہا کہ حکومت کے دورِ اقتدار میں اب تک تقریبا پانچ ہزار سی پی ڈبلیوز کو مستقل کیا جا چکا ہے، جبکہ دیگر ملازمین کی ریگولرائزیشن کا عمل بھی جاری ہے۔این ایچ ایم ملازمین کے معاملے پر سکینہ مسعود ایتو نے کہا کہ یہ ملازمین جموں و کشمیر کے ہیلتھ کیئر نظام کا اہم حصہ ہیں اور عوام کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے خلوص اور لگن سے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے مطالبات کو ترجیح دی جا رہی ہے، تاہم وزیر نے این ایچ ایم ملازمین سے جاری ہڑتال ختم کرنے کی اپیل بھی کی۔