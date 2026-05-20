پلوامہ فٹنس رن: وادی کے ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کو بہتر پلیٹ فارم فراہم کرنے کےلئے منفرد پہل
یہ فٹنس رن پلوامہ کے معروف اسپورٹس پروموٹر یاور ریشی کی جانب سے فوج کی 50 راشٹریہ ریفلز کے اشتراک سے منعقد کی گئی۔
Published : May 20, 2026 at 1:32 PM IST
پلوامہ : جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں نوجوانوں میں کھیلوں اور صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دینے کے مقصد سے ایک فٹنس رن کا انعقاد کیا گیا، جس میں وادی کشمیر کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے تقریباً 100 کھلاڑیوں نے شرکت کرکے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اس اقدام کو نوجوانوں کے لیے ایک مثبت اور حوصلہ افزا پلیٹ فارم قرار دیا جا رہا ہے۔
یہ فٹنس رن پلوامہ کے معروف اسپورٹس پروموٹر یاور ریشی کی جانب سے فوج کی 50 راشٹریہ ریفلز کے اشتراک سے منعقد کی گئی۔ دوڑ کا آغاز سمبورہ کرکٹ اسٹیڈیم سے ہوا جبکہ اختتام ضلع پلوامہ کے رتنی پورہ علاقے میں ہوا۔ پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو منشیات اور دیگر منفی سرگرمیوں سے دور رکھ کر کھیلوں کی جانب راغب کرنا اور انہیں اپنی صلاحیتیں نکھارنے کے مواقع فراہم کرنا تھا۔
تقریب پر ایم ایل اے پلوامہ وحید الرحمن پرہ بطور مہمانِ خصوصی موجود رہے۔ اس موقع پر 50 راشٹریہ ریفلز کے میجر سمیت دیگر معزز شخصیات بھی موجود تھیں۔ مہمانوں نے دوڑ میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو مبارکباد پیش کی اور سینئر و جونیئر دونوں زمروں میں پانچویں پوزیشن تک آنے والے کھلاڑیوں کو میڈلز اور نقد انعامات سے نوازا گیا۔
فٹنس رن میں شریک کھلاڑیوں نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے منتظمین کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی ایسے پروگراموں کا انعقاد جاری رکھا جائے گا تاکہ جموں و کشمیر میں کھیلوں کے فروغ اور نوجوان ٹیلنٹ کو آگے بڑھانے میں مدد مل سکے۔