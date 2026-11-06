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پلوامہ میں سبزیوں کی پیداوار اور کسانوں کی آمدنی بڑھانے کے لیے پہلا شمسی توانائی سے چلنے والا منی کولڈ اسٹور
فاروق احمد جدید زرعی ٹیکنالوجی کے استعمال سے اپنی زمین پر نامیاتی اور جدید اقسام کی سبزیاں کاشت کر رہے ہیں۔
Published : November 6, 2026 at 3:38 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): ضلع پلوامہ کے ٹہاب علاقے سے تعلق رکھنے والے ترقی پسند کسان فاروق احمد نے روایتی زرعی رجحانات سے ہٹ کر ایک منفرد مثال قائم کی ہے۔ ایسے وقت میں جب کئی کسان زیادہ منافع کی امید میں زرعی اراضی کو باغبانی میں تبدیل کر رہے ہیں، فاروق احمد نے اپنی باغبانی اراضی کو دوبارہ زرعی زمین میں تبدیل کرکے بڑے پیمانے پر سبزیوں کی کاشت شروع کی ہے۔
فاروق احمد جدید زرعی ٹیکنالوجی کے استعمال سے اپنی زمین پر نامیاتی اور جدید اقسام کی سبزیاں کاشت کر رہے ہیں۔ ان کی اس منفرد کوشش نے علاقے کے کئی دیگر کسانوں کو بھی سبزیوں کی کاشت کی جانب راغب کیا ہے۔ ان کا مقصد نہ صرف بڑھتی ہوئی مارکیٹ کی مانگ کو پورا کرنا ہے بلکہ مقامی سطح پر روزگار کے مواقع پیدا کرکے کسانوں کو معاشی طور پر خود کفیل بنانا بھی ہے۔
اسی مقصد کے تحت فاروق احمد نے علاقے کے 29 دیگر کسانوں کے اشتراک سے ایک فارمرز انٹرسٹ گروپ تشکیل دیا ہے، جس کے ذریعے جدید زرعی طریقوں، نئی ٹیکنالوجی اور اجتماعی کاشتکاری کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس گروپ کا بنیادی مقصد سبزیوں کی پیداوار میں اضافہ، کسانوں کی آمدنی کو بہتر بنانا اور مقامی و بیرونی منڈیوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔
اس پہل کو مزید تقویت دینے کے لیے ایک فاؤنڈیشن کی جانب سے فاروق احمد کے کھیت میں 10 میٹرک ٹن گنجائش والا منی ویجیٹیبل کولڈ اسٹوریج یونٹ مفت نصب کیا گیا ہے۔ شمسی توانائی سے چلنے والی اس سہولت سے فارمرز انٹرسٹ گروپ سے وابستہ کسان اپنی سبزیوں کو محفوظ رکھ سکیں گے اور ضرورت کے مطابق آف سیزن میں انہیں منڈیوں میں فروخت کرکے بہتر قیمت حاصل کر سکیں گے۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق احمد نے کہا کہ موجودہ دور میں کسانوں کے لیے جدید زرعی ٹیکنالوجی اپنانا وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ محدود وسائل کے باوجود جدید طریقہ کاشت سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ منی کولڈ اسٹوریج یونٹ کسانوں کے لیے ایک اہم سہولت ثابت ہوگا، جس سے وہ اپنی تیار شدہ سبزیوں کو محفوظ رکھ کر آف سیزن میں فروخت کر سکیں گے اور اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکیں گے۔
فاروق احمد نے نوجوانوں اور دیگر کسانوں پر زور دیا کہ وہ روایتی طریقوں کے ساتھ ساتھ جدید زرعی ٹیکنالوجی کو بھی اپنائیں اور حکومت کی جانب سے فراہم کی جانے والی مختلف اسکیموں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، تاکہ بے روزگاری پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ زرعی شعبے کو مضبوط اور منافع بخش بنایا جا سکے۔
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قابلِ ذکر ہے کہ پلوامہ میں سبزیوں کی کاشت کو فروغ دینے اور ان کے تحفظ کے لیے شمسی توانائی سے چلنے والے اس منی کولڈ اسٹوریج یونٹ کا قیام مقامی کسانوں کے لیے ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، جس سے زرعی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور کسانوں کی معاشی خودمختاری کی نئی راہیں کھلنے کی امید ہے۔