پلوامہ کے علاقے اُٹھورہ میں خشک چنار کے درخت مقامی خاندانوں کے لیے شدید خطرہ بن گئے
متاثرہ خاندانوں کا کہنا ہے کہ وہ کئی ماہ سے ضلع انتظامیہ پلوامہ سے ان خشک چنار درختوں کو کاٹنے کی درخواست کر رہے ہیں۔
Published : January 26, 2026 at 10:13 PM IST
پلوامہ: جنوبی کشمیر کے اس علاقے میں موجود دو خشک چنار کے درخت تیز ہواؤں کے دوران کسی بھی وقت گر سکتے ہیں، جس سے قریبی گھروں میں رہنے والے خاندانوں، خصوصاً کم عمر بچوں کی جانوں کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔
حالیہ دنوں وادی میں چلنے والی تیز آندھیوں کے باعث علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، جس کے نتیجے میں ان درختوں کے آس پاس رہنے والے کئی خاندان اپنے گھروں کو چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہونے پر مجبور ہو گئے۔
متاثرہ خاندانوں کا کہنا ہے کہ وہ کئی ماہ سے ضلع انتظامیہ پلوامہ سے ان خشک چنار درختوں کو کاٹنے کی درخواست کر رہے ہیں، تاہم تاحال کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ خاندان کے ایک رکن پرویز احمد پنڈت نے بتایا کہ اس معاملے سے متعلق فائل گزشتہ کئی ماہ سے ڈپٹی کمشنر پلوامہ کے دفتر میں زیر التوا ہے۔
انہوں نے ڈپٹی کمشنر پلوامہ سے فوری مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس سنگین مسئلے کو نظر انداز کیا گیا تو کوئی بڑا اور جان لیوا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ متاثرہ خاندانوں نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ عوامی جان و مال کے تحفظ کو مدنظر رکھتے ہوئے فوری طور پر خشک چنار درختوں کو کاٹنے کے احکامات صادر کیے جائیں تاکہ کسی بھی ممکنہ نقصان سے بچا جا سکے۔