ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ میں قومی یومِ اتحاد کے موقع پر اتحاد اور حب الوطنی کا مظاہرہ، رن فار یونٹی کا انعقاد
پلوامہ راشٹریہ ایکتا دیوس پر اتحاد اور حب الوطنی کی بازگشت سنائی دی۔
Published : October 31, 2026 at 10:51 AM IST
پلوامہ، جموں وکشمیر (سید عادل مشتاق شاہ): جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں قومی یومِ اتحاد (راشٹریہ ایکتا دیوس) کے موقع پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے ضلع ہیڈکوارٹر پر ’’رن فار یونٹی کا اہتمام کیا گیا۔ یہ پروگرام ’’مضبوط ساتھ، ایک قوم، ایک وژن‘‘ کے عنوان کے تحت منعقد ہوا، جس کا مقصد قومی اتحاد، حب الوطنی اور یکجہتی کے جذبے کو فروغ دینا تھا۔
اس موقع پر سینکڑوں طلبہ، مقامی شہریوں، مختلف سرکاری محکموں کے ملازمین، افسران اور اہلکاروں نے شرکت کی اور قومی اتحاد و یکجہتی کے عزم کا اعادہ کیا۔ جموں و کشمیر پولیس (جے کے پی) اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کے اہلکاروں نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا۔
تقریب کے دوران قومی اتحاد کے جذبے کو مزید مستحکم بنانے کے لیے حلف برداری کی تقریب بھی منعقد ہوئی، جس میں ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ کلدیپ کرشن سدھا نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹو کمپلیکس میں شرکاء کو قومی اتحاد کا حلف دلایا۔
بعد ازاں ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ کلدیپ کرشن سدھا اور ایس ایس پی پلوامہ ساحل سرنگل نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹو کمپلیکس سے رن فار یونٹی اور پیڈل فار یونٹی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ دونوں پروگرام نئے بس اسٹینڈ درسو پلوامہ میں اختتام پذیر ہوئے۔
اس تقریب کا مقصد قومی اتحاد، سالمیت اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں باہمی اتحاد اور بھائی چارے کا جذبہ پیدا کرنا اور سردار ولبھ بھائی پٹیل کے متحد ہندوستان کے خواب کو خراجِ عقیدت پیش کرنا تھا۔
پروگرام کے اختتام پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ کلدیپ کرشن سدھا نے کہا کہ یہ پروگرام ایک مضبوط اور متحد ہندوستان کی تعمیر کے لیے ضلع کی اجتماعی وابستگی کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سماج کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ذات، مذہب اور عقیدے کے اختلافات سے بالاتر ہوکر اس پروگرام میں شرکت کی اور ایک مضبوط، متحد اور ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر کے عزم کا اعادہ کیا۔
واضح رہے کہ اس طرح کی تقریبات کا انعقاد ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں بھی کیا گیا، جن کی سربراہی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز (ADCs) نے کی۔