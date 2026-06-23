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پلوامہ: ڈی سی ڈاکٹر بشارت قیوم نے محرم کے انتظامات کا لیا جائزہ
ڈاکٹر بشارت قیوم نے امام بارگاہ گانگوہ اور وکھرون کا دورہ کرکے انتظامات کا جائزہ لیا اور متعلقہ افسران کو ضروری ہدایت دی۔
Published : June 23, 2026 at 5:16 PM IST
پلوامہ : ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ، ڈاکٹر بشارت قیوم نے آج ضلع کے شیعہ آبادی والے علاقوں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے محرم الحرام کے سلسلے میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا اور عوامی وفود سے ملاقات کرکے ان کے مسائل اور مطالبات سنے۔ ڈپٹی کمشنر پلوامہ نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ محرم الحرام کے دوران ماتمی جلوسوں اور مجالس کے انعقاد کے لیے تمام علاقوں میں بہتر سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔
اس موقع پر ڈاکٹر بشارت قیوم نے امام بارگاہ گانگوہ، وکھرون کا دورہ کرکے انتظامات کا از خود جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ عوام کی سہولت کے لیے پینے کے پانی اور بجلی کی بلا تعطل فراہمی سمیت دیگر بنیادی سہولیات کو ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے تمام علاقوں میں سٹریٹ لائٹس نصب کرنے اور غیر فعال سٹریٹ لائٹس کو فوری طور پر فعال بنانے کی بھی ہدایت دی۔
ڈی سی نے متعلقہ افسران کو اسپاٹ وزٹ کرنے اور مقامی لوگوں کے جائز مطالبات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی تاکید کی۔ انہوں نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ محرم الحرام کے دوران عزاداروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے تاکہ ماتمی جلوسوں اور مجالس کا انعقاد خوش اسلوبی سے انجام پائے۔ ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، ایگزیکٹو انجینئر آر اینڈ بی، ایگزیکٹو انجینئر جل شکتی، تحصیلدار اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔
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واضح رہے کہ جموں و کشمیر میں یکم محرم الحرام سے ہی ماتمی جلوسوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان جلوسوں کے پُرامن اور منظم انعقاد اور عزاداروں کی سہولت کے لیے انتظامیہ کی جانب سے ہر ممکن انتظامات اور بنیادی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔