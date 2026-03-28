پلوامہ : مطالعاتی دورے کےلئے خصوصی بچوں کے قافلہ کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا
سی ڈبلیو ایس این طلبہ کے ضلعی سطح کے ایکسپوژر وزٹ و مطالعاتی دورے کو اے سی آر پلوامہ نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا-
Published : March 28, 2026 at 2:03 PM IST
پلوامہ : اسسٹنٹ کمشنر ریونیو (اے سی آر) پلوامہ شہباز بودا نے ضلع پلوامہ کے خصوصی توجہ کے محتاج بچوں (سی ڈبلیو ایس این) کے لیے منعقدہ ضلعی سطح کے ایکسپوژر وزٹ و مطالعاتی دورے کو پاہلگام، ضلع اننت ناگ کے لیے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس پروگرام کا انعقاد چیف ایجوکیشن آفیسر پلوامہ کی جانب سے سمگر شکشا ابھیان کے تحت کیا گیا، جس کا مقصد جامع تعلیم کو فروغ دینا اور خصوصی طلبہ کو ہم نصابی سرگرمیوں میں شرکت کے مواقع فراہم کرنا تھا۔
اس اقدام کا مقصد سی ڈبلیو ایس این طلبہ کی منفرد صلاحیتوں اور ہنر کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں جماعتی تعلیم سے باہر عملی تجربات فراہم کرنا تھا۔ ضلع پلوامہ کے مختلف تعلیمی زونز سے تعلق رکھنے والے 63 طلبہ نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر ریسورس پرسنز، اسپیشل ایجوکیٹرز، اسکارٹ ٹیچرز اور ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر بھی طلبہ کے ہمراہ موجود رہے۔
ڈسٹرکٹ پلاننگ اینڈ ایجوکیشن آفیسر پلوامہ غلام نبی نجر دیگر متعلقہ افسران کے ہمراہ تقریبِ روانگی میں موجود تھے اور انہوں نے طلبہ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے ایسے تعلیمی دوروں کے دوران حفاظت، ذمہ داری اور طلبہ کی مناسب دیکھ بھال کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایکسپوژر وزٹس اور کھیلوں کی سرگرمیاں خصوصی طلبہ کی جسمانی صحت، خود اعتمادی، نظم و ضبط، سماجی میل جول اور کھیل کے جذبے کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔
پروگرام کے دوران طلبہ نے مختلف کھیلوں اور تفریحی سرگرمیوں جیسے رسہ کشی، کیرم، شطرنج، کرکٹ، دوڑ اور دیگر دلچسپ کھیلوں میں بھرپور جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا۔ یہ تقریب طلبہ کی صلاحیتوں کے اظہار، باہمی تعاون، ہم آہنگی اور دوستانہ ماحول کو فروغ دینے کا مؤثر پلیٹ فارم ثابت ہوئی۔
ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر جاوید احمد نے اپنی ٹیم، ریسورس پرسنز، اسپیشل ایجوکیٹرز اور اسکارٹ ٹیچرز کے ہمراہ پروگرام کے کامیاب انعقاد میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی انتھک محنت سے تمام سرگرمیاں خوش اسلوبی سے انجام پائیں اور طلبہ کے لیے حوصلہ افزا ماحول فراہم کیا گیا۔
پروگرام کے اختتام پر تمام شرکاء میں تمغے، یادگاری تحائف اور اسناد تقسیم کی گئیں۔ طلبہ خوشگوار یادیں، نئی توانائی، بڑھا ہوا اعتماد اور کامیابی کے احساس کے ساتھ واپس لوٹے۔ اس اقدام کو ضلع پلوامہ میں جامع تعلیم کے فروغ اور خصوصی طلبہ کو مساوی مواقع فراہم کرنے کی جانب ایک اہم اور قابلِ ستائش قدم قرار دیا جا رہا ہے۔