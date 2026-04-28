پلوامہ : ایل پی جی کے غیرقانونی استعمال کے الزام میں ڈسٹری بیوٹر کے خلاف مقدمہ درج، 80 سلنڈر ضبط
اطلاع ملتے ہی پولیس اسٹیشن کاکہ پورہ میں متعلقہ دفعات کے تحت ایف آئی آر نمبر 34/26 درج کر کے تحقیقات شروع کی گئیں۔
Published : April 28, 2026 at 3:45 PM IST
پلوامہ : غیر قانونی تجارتی سرگرمیوں کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے پلوامہ پولیس نے ضلع میں ایل پی جی گیس کی غیر قانونی منتقلی کے معاملے میں سخت کارروائی انجام دی ہے۔
مصدقہ اطلاع کی بنیاد پر پولیس اسٹیشن کاکا پورہ کو خبر ملی تھی کہ ایک ایل پی جی ڈسٹری بیوٹر فردوس احمد ڈار ولد عبدالاحد ڈار ساکن حاجی بل گھریلو گیس سلنڈروں سے کمرشل سلنڈروں میں غیر قانونی طور پر گیس منتقل کر رہا تھا تاکہ صارفین کو دھوکہ دے کر ناجائز منافع حاصل کیا جا سکے۔
یہ عمل مقررہ ضابطوں کی خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ عوامی سلامتی کے لیے بھی سنگین خطرہ بن رہا تھا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اسٹیشن کاکہ پورہ میں متعلقہ دفعات کے تحت ایف آئی آر نمبر 34/26 درج کر کے تحقیقات شروع کی گئیں۔ تحقیقات کے دوران پلوامہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مجموعی طور پر 80 گیس سلنڈر ضبط کیے جن میں 35 گھریلو اور 45 کمرشل سلنڈر شامل ہیں۔
پولیس اس غیر قانونی سرگرمی کے مکمل نیٹ ورک کا پتہ لگانے اور ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کے لیے مزید تفتیش جاری رکھے ہوئے ہے۔ پلوامہ پولیس نے عوامی مفادات کے تحفظ اور قانون کی عملداری کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔