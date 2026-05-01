پلوامہ: پانچ روز قبل لاپتہ ہونے والے لڑکے کی لاش دوبجن نالہ سے نکالی گئی
واقعہ کے بعد مقامی لوگوں، پولیس، ایس ڈی آر ایف اور این ڈی آر ایف کی ٹیموں نے بڑے پیمانے پر تلاشی کارروائی شروع کی۔
Published : May 1, 2026 at 10:41 PM IST
پلوامہ : ضلع پلوامہ کے ٹیکن علاقے میں اُس وقت کہرام مچ گیا جب پانچ روز قبل لاپتہ ہونے والے کمسن بچے کی لاش آج بازیاب کر لی گئی۔ ضلع پلوامہ کے ٹیکن علاقے سے تعلق رکھنے والے نگار احمد کا کمسن بیٹا اپنے والدین کے ہمراہ ضلع شوپیاں کے دوبجن علاقے میں سیر و تفریح کے لیے گیا تھا۔ اسی دوران بدقسمتی سے اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ دوبجن نالہ میں جا گرا۔
واقعہ کے فوراً بعد مقامی لوگوں، شوپیاں پولیس، ایس ڈی آر ایف اور این ڈی آر ایف کی ٹیموں نے بڑے پیمانے پر تلاشی کارروائی شروع کی۔ پانچ دن تک جاری رہنے والے اس ریسکیو آپریشن میں ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے گئے۔ نالے میں تلاش کے لیے بھاری مشینری کا بھی استعمال کیا گیا جبکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے مکمل تعاون فراہم کیا گیا۔ مسلسل کوششوں کے بعد آج چھٹے روز صبح مقامی نوجوانوں کی مدد سے بچے کی لاش کو بازیاب کر لیا گیا۔
یہ بھی پڑھیں: پلوامہ میں اسکل ڈیولپمنٹ کورس کی کامیاب تکمیل پر تقریبِ اسناد و تہنیت کا انعقاد، نوجوانوں کو جدید ڈیجیٹل مہارتوں سے کیا گیا آراستہ
لاش جب آبائی علاقے پہنچائی گئی تو وہاں فضا سوگوار ہو گئی اور ہر آنکھ اشکبار نظر آئی۔ بچے کی نماز جنازہ میں مختلف اضلاع سے آئے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جہاں اسے پرنم آنکھوں کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔