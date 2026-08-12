پلوامہ : خواتین کو کام کی جگہوں پر جنسی طور پر ہراساں کرنے کے خلاف آگاہی پروگرام

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پلوامہ : خواتین کو کام کی جگہوں پر جنسی طور پر ہراساں کرنے کے خلاف آگاہی پروگرام
سوشل ویلفیئر آفیسر اظہر امین نے کہاکہ موجودہ دور میں کام کی جگہ پر جنسی ہراسانی کے واقعات کی اطلاعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔
Published : August 12, 2026 at 5:16 PM IST
پلوامہ : ڈسٹرکٹ ہب فار ایمپاورمنٹ آف ویمن، مشن شکتی پلوامہ نے گورنمنٹ ڈگری کالج (بوائز) پلوامہ کی انٹرنل کمپلینٹس کمیٹی کے اشتراک سے خواتین کو کام کی جگہ پر جنسی ہراسانی سے تحفظ فراہم کرنے سے متعلق پوش ایکٹ 2013 کے تحت ایک روزہ تربیتی و بیداری پروگرام کا انعقاد کیا۔
پروگرام کا مقصد خواتین کو ان کے قانونی حقوق، کام کی جگہ پر جنسی ہراسانی کی روک تھام، محفوظ اور باعزت ماحول کی اہمیت، انٹرنل کمپلینٹس کمیٹی کے کردار، قانونی تحفظات اور شکایات کے ازالے کے دستیاب طریقۂ کار سے آگاہ کرنا تھا۔ اس موقع پر صنفی مساوات اور خواتین کو بااختیار بنانے سے متعلق بھی تفصیلی جانکاری فراہم کی گئی۔
پروگرام کے دوران مختلف محکموں کے ماہرین، قانونی ماہرین اور محکمہ سماجی بہبود کے افسران و اہلکاروں نے خواتین شرکاء کو پوش ایکٹ 2013 کی اہم دفعات سے آگاہ کیا۔ مقررین نے کام کی جگہ پر جنسی ہراسانی کی روک تھام، خواتین کے قانونی حقوق، تحفظات اور شکایات کے ازالے کے لیے دستیاب قانونی و ادارہ جاتی نظام پر روشنی ڈالی۔
اس موقع پر ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر پلوامہ، اظہر امین نے کہا کہ موجودہ دور میں کام کی جگہ پر جنسی ہراسانی کے واقعات کی اطلاعات میں اضافہ ہو رہا ہے، ایسے میں خواتین کو اس کی روک تھام، اپنے قانونی حقوق اور دستیاب شکایتی و ازالہ جاتی طریقۂ کار سے آگاہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
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وہیں ایڈووکیٹ مسعود احمد ماگرے نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پوش ایکٹ 2013 کام کی جگہ پر خواتین کو جنسی ہراسانی سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قانون سے متعلق بیداری خواتین کو اپنے حقوق، قانونی تحفظات اور دستیاب قانونی چارہ جوئی کے ذرائع سے واقف کرانے کے لیے نہایت اہم ہے۔