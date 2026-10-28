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برفباری سے قبل پلوامہ انتظامیہ متحرک: دور دراز علاقوں میں راشن، ادویات اور ٹرانسفارمرز کا پیشگی ذخیرہ کرنے کا فیصلہ
ڈپٹی کمشنرکی صدارت میں منعقدہ عوامی دربار میں برفباری کے دوران حاملہ خواتین کی ہسپتال منتقلی اور طلبا کےلیے سہولیات کی فراہمی کے احکامات جاری۔
Published : October 28, 2026 at 5:19 PM IST
پلوامہ : ضلع پلوامہ کے دور دراز علاقے اندروالی میں ڈپٹی کمشنر کلدیپ کرشن سدھا کی صدارت میں ایک میگا عوامی دربار کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد عوامی مسائل ان کی دہلیز پر سن کر ان کا بروقت ازالہ یقینی بنانا تھا۔ اس موقع پر ایس ایس پی ساحل سرنگل سمیت مختلف محکموں کے ضلعی افسران بھی موجود تھے۔ عوامی دربار میں اندروالی اور اس کے گردونواح سے تعلق رکھنے والے شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور بجلی، پانی اور سڑکوں کی خستہ حالی سمیت دیگر بنیادی مسائل و شکایات انتظامیہ کے سامنے پیش کیں۔
ڈپٹی کمشنر پلوامہ نے عوامی شکایات کو بغور سنا اور موقع پر موجود متعلقہ افسران کو فوری کارروائی کی ہدایات جاری کیں۔ اس دوران متعدد مسائل موقع پر ہی حل کیے گئے، جبکہ دیگر معاملات کو مقررہ مدت کے اندر نمٹانے کی ہدایت دی گئی تاکہ شہریوں کو سرکاری دفاتر کے بار بار چکر نہ کاٹنے پڑیں۔ دریں اثنا، موسمِ سرما اور ممکنہ برفباری کے پیشِ نظر انتظامیہ نے بالائی و دور دراز علاقوں میں ضروری بنیادی سہولیات کی دستیابی کے لیے پیشگی اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔
حکام کے مطابق ان علاقوں میں راشن، ادویات اور دیگر ضروری سازوسامان کے مناسب ذخیرے کے علاوہ بجلی کے متبادل ٹرانسفارمرز بھی پہلے سے دستیاب رکھنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، تاکہ راستے مسدود ہونے یا بجلی کا نظام درہم برہم ہونے کی صورت میں عوام کو کم سے کم دشواری کا سامنا ہو۔ انتظامیہ نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ جن حاملہ خواتین کی متوقع تاریخِ ولادت قریب ہے، انہیں برفباری شروع ہونے سے قبل ہی قریبی صحت مراکز میں منتقل کرنے کے ضروری انتظامات کیے جائیں گے تاکہ ہنگامی حالت میں بروقت طبی امداد مل سکے۔
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اس کے علاوہ قومی سطح کے امتحانات اور انٹرویوز میں شرکت کرنے والے طلبہ اور نوجوانوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ممکنہ بندش سے بچنے کے لیے بروقت ضلعی ہیڈکوارٹر منتقل ہو جائیں، جہاں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے انہیں ضروری سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق ان تمام اقدامات اور عوامی درباروں کے انعقاد کا بنیادی مقصد عوام اور انتظامیہ کے درمیان رابطے کو مضبوط بنانا، بزرگوں، مریضوں اور طلبہ کو درپیش مشکلات کا پیشگی ازالہ کرنا اور شدید برفباری کے دوران تمام ضروری خدمات کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔