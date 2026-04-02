پلوامہ انتظامیہ کی جانب سے مشن گیان بھارتَم کے نفاذ پر تربیتی پروگرام منعقد
تربیتی پروگرام میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ترال اور ضلع نوڈل آفیسر مشن گیان بھارتَم، ساجد یحییٰ نقاش نے شرکت کی۔
Published : April 2, 2026 at 3:38 PM IST
پلوامہ : (سید عادل مشتاق) ضلع انتظامیہ پلوامہ نے آج ٹاؤن ہال پلوامہ میں مشن گیان بھارتَم کے مؤثر نفاذ کے سلسلے میں ایک جامع تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا۔ مشن گیان بھارتَم حکومت ہند کی ایک اہم قومی پہل ہے جس کا مقصد ملک بھر میں موجود نادر مخطوطات کی ڈیجیٹائزیشن اور تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ اس مشن کے تحت قومی سطح پر ایک ڈیجیٹل ذخیرہ (نیشنل ڈیجیٹل ریپوزٹری) قائم کیا جا رہا ہے تاکہ ہندوستان کے علمی و ثقافتی ورثے تک آسان رسائی، اس کی ترویج اور طویل مدتی حفاظت ممکن بنائی جا سکے۔
تربیتی پروگرام میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ترال اور ضلع نوڈل آفیسر مشن گیان بھارتَم، ساجد یحییٰ نقاش نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے مشن کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام ملک کے علمی اور ثقافتی سرمایہ کو محفوظ رکھنے میں سنگِ میل ثابت ہوگا۔ انہوں نے فیلڈ عملے پر زور دیا کہ سروے کے عمل کو پوری دیانتداری، سنجیدگی اور ذمہ داری کے ساتھ مقررہ رہنما اصولوں کے مطابق انجام دیا جائے۔
تربیتی سیشن کی قیادت پروفیسر ڈاکٹر جہانگیر اقبال، سربراہ شعبہ فارسی، یونیورسٹی آف کشمیر اور کوآرڈینیٹر گیان بھارتَم جموں و کشمیر نے کی۔ اس سیشن میں ان سروے اہلکاروں نے شرکت کی جنہیں مشن کے تحت خصوصی گھریلو سروے کے لیے نامزد کیا گیا ہے تاکہ مخطوطات کی نشاندہی اور دستاویز بندی کی جا سکے۔
اپنے تفصیلی خطاب میں ڈاکٹر جہانگیر اقبال نے مشن کے اغراض و مقاصد، طریقہ کار اور زمینی سطح پر عملدرآمد کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے مخطوطات کی شناخت، دستاویز بندی، کیٹلاگ سازی اور ڈیجیٹائزیشن کے مراحل کی وضاحت کرتے ہوئے ایک معیاری قومی ڈیجیٹل ڈیٹا بیس کی تشکیل کی اہمیت اجاگر کی۔
پروگرام کے دوران عملی تربیت کا بھی اہتمام کیا گیا ۔ جس میں سروے اہلکاروں کو سروے پروٹوکول، ڈیٹا جمع کرنے کے طریقے، رپورٹنگ فارمیٹس اور مختلف اداروں کے ساتھ رابطہ کاری کے نظام سے واقف کرایا گیا۔ اس موقع پر درستگی، یکسانیت اور بروقت رپورٹنگ کو یقینی بنانے پر خصوصی زور دیا گیا۔
مخطوطات کی تاریخی و تہذیبی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے شرکاء کو ہدایت دی کہ ان قیمتی علمی نوادرات کو نہایت احتیاط اور احترام کے ساتھ سنبھالا جائے۔ انہوں نے ثقافتی حساسیت، اخلاقی اصولوں کی پاسداری اور سروے کے دوران متعلقہ افراد سے ضروری اجازت حاصل کرنے کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی۔