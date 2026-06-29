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پلوامہ انتظامیہ نے روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے ایک روزہ جاب میلے کا انعقاد کیا
ایڈیشنل کمشنر ریونیو پلوامہ شہباز احمد بودا نے ضلع روزگار و کونسلنگ افسر پلوامہ اظہر امین اور دیگر سینئر افسران کےہمراہ پروگرام کا دورہ کیا
Published : June 29, 2026 at 4:07 PM IST
پلوامہ( سید عادل مشتاق):ضلع انتظامیہ پلوامہ نے ضلع روزگار و کونسلنگ مرکز پلوامہ کے اشتراک سے آج گورنمنٹ ڈگری کالج بوائز پلوامہ میں “ایک بہتر مستقبل کی جانب ایک قدم” کے عنوان کے تحت ایک روزہ جاب فیئر منعقد کیا گیا۔ اس جاب فیئر کا مقصد بے روزگار نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنا، انہیں ممکنہ آجروں سے جوڑنا، اور کیریئر رہنمائی و مشاورت فراہم کرنا تھا۔ تقریب میں مختلف سرکاری محکموں اور نجی کمپنیوں نے معلوماتی و نمائشی اسٹال قائم کیے، جہاں ملازمت کے مواقع، ہنر مندی کے پروگرام، خود روزگاری اسکیموں اور دیگر کیریئر مواقع سے متعلق معلومات فراہم کی گئیں تاکہ نوجوان بہتر رہنمائی حاصل کر سکیں۔
ایڈیشنل کمشنر ریونیو پلوامہ شہباز احمد بودا نے ضلع روزگار و کونسلنگ افسر پلوامہ اظہر امین اور دیگر سینئر افسران کے ہمراہ پروگرام کا دورہ کیا اور مختلف اسٹالوں کا معائنہ کیا۔ معائنے کے دوران افسران نے شرکاء، نمائندگان اور ملازمت کے خواہشمند نوجوانوں سے بات چیت کی اور اسٹالوں پر فراہم کی جانے والی سہولیات و معلومات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے شریک محکموں اور کمپنیوں کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ اقدامات نوجوانوں کو پائیدار روزگار اور بہتر مستقبل کی جانب رہنمائی فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
اس موقع پر افسران نے کہا کہ اس نوعیت کے پروگرام بے روزگاری کے مسئلے سے نمٹنے اور نوجوانوں کو بااختیار بنانے میں اہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جاب فیئر آجر اور ملازمت کے خواہشمند افراد کے درمیان براہِ راست رابطے کا مؤثر پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں، جس سے صلاحیت اور روزگار کے درمیان موجود خلا کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔پروگرام کے دوران مختلف سرکاری اسکیموں کے تحت کئی مستحقین میں منظوری نامے بھی تقسیم کیے گئے تاکہ خود روزگاری اور معاشی استحکام کو فروغ دیا جا سکے۔
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تقریب میں ضلع بھر سے نوجوانوں کی بڑی تعداد نے پُرجوش شرکت کی۔ شرکاء نے مختلف روزگار کے مواقع کا جائزہ لیا، کیریئر مشاورت حاصل کی اور بھرتی کرنے والے اداروں و ماہرین سے تبادلۂ خیال کیا۔ضلع انتظامیہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے مزید مواقع پیدا کرنے اور ان کی معاشی خودمختاری کو یقینی بنانے کے لیے آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام منعقد کیے جاتے رہیں گے۔