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پلوامہ انتظامیہ کے زیرِ اہتمام تین روزہ امن تعلیم ورکشاپ کا انعقاد
پلوامہ میں تین روزہ ’امن کی تعلیم‘ ورکشاپ کا انعقاد ڈپٹی کمشنر کلدیپ کرشن سدھا نے روزمرہ زندگی میں امن کی اہمیت پر دیا زور
Published : November 23, 2026 at 3:55 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): لوگوں کو ذہنی سکون اور ذاتی امن دریافت کرنے میں مدد فراہم کرنے کے موضوع پر ضلعی انتظامیہ پلوامہ کی جانب سے ضلعی ہیڈکوارٹر میں امن کی تعلیم سے متعلق تین روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ڈپٹی کمشنر پلوامہ کلدیپ کرشن سدھا نے ورکشاپ کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کی اور روزمرہ زندگی میں امن کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے ایک پرامن اور صحت مند معاشرے کی تعمیر کے لیے لوگوں کے درمیان امن، ہم آہنگی اور باہمی افہام و تفہیم کو فروغ دینے کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔
تین روزہ ورکشاپ کے دوران ضلعی انتظامیہ اور پولیس انتظامیہ سے وابستہ مختلف محکموں کے تقریباً 100 رضاکاروں کو خصوصی تربیت فراہم کی جائے گی۔ تربیت مکمل کرنے کے بعد یہ رضاکار امن کا پیغام ضلع کے کونے کونے تک پہنچائیں گے۔ اس اقدام کا مقصد معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دینا، سماجی بہبود کو مضبوط بنانا اور ایک صحت مند، پرامن اور ترقی یافتہ ضلع کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔
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میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر پلوامہ، کلدیپ کرشن سدھا نے ورکشاپ کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ایک صحت مند اور ترقی یافتہ معاشرے کے قیام کے لیے اس طرح کے اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند اور فعال فرد ہی معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے اور اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے مؤثر انداز میں کام کرنے کے قابل ہوتا ہے۔انہوں نے مزید کہا کہ اس نوعیت کے پروگرام ضلع پلوامہ کو ایک بہتر، صحت مند اور ترقی یافتہ مستقبل کی جانب گامزن کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔