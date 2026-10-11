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پلوامہ انتظامیہ نے سبکدوش ہونے والے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بشارت قیوم کو کہا الوداع
افسران نے انکی عوامی مسائل کے تئیں حساسیت اور مختلف محکموں کے درمیان بہتر تال میل قائم رکھنے کی صلاحیتوں کی بھرپور ستائش کی۔
Published : October 11, 2026 at 6:56 PM IST
پلوامہ : ضلع انتظامیہ پلوامہ کی جانب سے آج سبکدوش ہونے والے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بشارت قیوم کے اعزاز میں ایک پُروقار الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈاکٹر بشارت قیوم کا تبادلہ بطور کمشنر، سری نگر میونسپل کارپوریشن کیا گیا ہے۔ اس تقریب میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر پلوامہ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پلوامہ، اسسٹنٹ کمشنر ریونیو پلوامہ، چیف پلاننگ آفیسر پلوامہ، سب ڈویژنل مجسٹریٹس (ایس ڈی ایمز)، تمام تحصیلداروں، ٹریڈ فیڈریشن کے نمائندوں، سماجی کارکنوں اور مختلف محکموں کے افسران و اہلکاروں نے شرکت کی۔
اس موقع پر متعدد سینئر افسران نے ڈاکٹر بشارت قیوم کے ساتھ کام کرنے کے اپنے تجربات بیان کرتے ہوئے ان کی قیادت، پیشہ ورانہ صلاحیتوں، فرض شناسی اور عوام دوست طرزِ عمل کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر قیوم نے اپنے فرائض پوری دیانت داری، لگن اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ انجام دیے اور اس بات کو یقینی بنایا کہ انتظامی امور مؤثر انداز میں اور مقررہ مدت کے اندر مکمل کیے جائیں۔
افسران نے ان کی شفافیت، عوامی مسائل کے تئیں حساسیت، فوری ردعمل اور مختلف محکموں کے درمیان بہتر تال میل قائم رکھنے کی صلاحیتوں کی بھی بھرپور ستائش کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر بشارت قیوم نے اپنے دورِ تعیناتی کے دوران مسلسل تعاون، حمایت اور لگن کے ساتھ کام کرنے پر ضلع انتظامیہ کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے مختلف سطحوں پر کام کرنے والے افسران اور اہلکاروں کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کے دورِ تعیناتی میں حاصل ہونے والی کامیابیاں کسی ایک فرد کی نہیں بلکہ پوری ٹیم کی اجتماعی کوششوں کا نتیجہ ہیں۔
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ڈاکٹر قیوم نے پلوامہ کے عوام کا بھی خصوصی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انہیں اپنے دورِ تعیناتی کے دوران لوگوں کی جانب سے جو محبت، اعتماد اور تعاون حاصل ہوا، وہ ان کے لیے باعثِ مسرت رہا۔ تقریب کا اختتام پُراثر اور جذباتی ماحول میں ہوا، جہاں افسران اور اہلکاروں نے سبکدوش ہونے والے ڈپٹی کمشنر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور ان کی خدمات پر اظہارِ تشکر کیا۔ اس موقع پر ان کے نئے عہدے پر کامیابی، خوش حالی اور صحت و سلامتی کے لیے بھی نیک خواہشات اور دعاؤں کا اظہار کیا گیا۔