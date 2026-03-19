پلوامہ اچی گوزہ کے رہائشی صاف پانی سے محروم، 5 کروڑ روپے کا فلٹریشن پلانٹ ناکارہ
سرپنچ فاروق احمد نے بتایا کہ دیہاتی نالے کا پانی نہ صرف غیر محفوظ ہے بلکہ انسانی صحت کےلیے بھی خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔
Published : March 19, 2026 at 6:11 PM IST
پلوامہ : پلوامہ کے علاقے اچھہ گوزہ کے رہائشی پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں اور غیر محفوظ آبی ذرائع پر انحصار کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ باتھفوجن میں تعمیر کیا گیا واٹر فلٹریشن پلانٹ گزشتہ کئی برسوں سے فعال نہیں کیا گیا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق یہ فلٹریشن پلانٹ سال 2021 میں تقریباً 5 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا تھا اور یہ گاؤں سے قریباً تین کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، تاہم تعمیر کے بعد سے ہی یہ منصوبہ فعال نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
گاؤں کے سرپنچ فاروق احمد نے بتایا کہ فی الحال دیہاتی نالے کا پانی براہِ راست استعمال کرنے پر مجبور ہیں، جو نہ صرف غیر محفوظ ہے بلکہ انسانی صحت کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ متعدد بار متعلقہ حکام سے رجوع کیا گیا، مگر اب تک کوئی خاطر خواہ اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے فوری مداخلت کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ گاؤں کو جلد از جلد صاف پینے کے پانی کی سہولت فراہم کی جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اس مسئلے کو مزید نظر انداز کیا گیا تو اس کے سنگین صحتی اثرات سامنے آ سکتے ہیں۔
ادھر محکمہ کے حکام کا کہنا ہے کہ فلٹریشن پلانٹ کی تکمیل کے لیے درکار فنڈز ابھی تک جاری نہیں ہوئے ہیں۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ فنڈز دستیاب ہوتے ہی کام دوبارہ شروع کیا جائے گا، تاہم اس حوالے سے کوئی واضح ٹائم لائن فراہم نہیں کی گئی ہے۔ دوسری جانب، مقامی باشندوں نے عبوری اقدامات کے طور پر پانی کے ٹینکروں کی فراہمی یا پورٹیبل واٹر پیوریفائرز کی تنصیب کا بھی مطالبہ کیا ہے تاکہ فوری طور پر صاف پانی کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے۔
مقامی ہیلتھ ورکرز کے مطابق گاؤں میں آلودہ پانی کے استعمال کے باعث پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جو انتظامیہ کے لیے ایک سنجیدہ انتباہ ہے کہ وہ فوری طور پر اس مسئلے کا حل نکالے۔