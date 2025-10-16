ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں میں پوجا تعطیلات کا اعلان، اسکول 19 اکتوبر سے 2 نومبر تک بند رہیں گے
ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن جموں نے جموں ڈویژن میں تہواروں کی تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔
Published : October 16, 2025 at 11:49 AM IST
جموں ( محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر حکومت نے پوجا تہواروں کے پیش نظر جموں ڈویژن کے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے۔ سرکاری نوٹس کے مطابق 19 اکتوبر سے دو نومبر تک ہائر سیکنڈری سطح تک کے تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔
ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن جموں کی پرسنل آفیسر منیشا نے بتایا، جموں ڈویژن کے تمام سرکاری تعلیمی ادارے اور تسلیم شدہ نجی اسکول 19 اکتوبر سے 2 نومبر تک پوجا کی تعطیلات منائیں گے۔
اس سے قبل 6 اور 7 اکتوبر کو جموں میں اسکول شدید بارشوں کے باعث بند کیے گئے تھے، نہ کہ والمیکی جینتی کے موقع پر۔
تہواروں کے سلسلے میں یونیورسٹی آف جموں نے 20، 22 اور 23 اکتوبر کو ہونے والے امتحانات ملتوی کر دیے ہیں۔ جوائنٹ رجسٹرار (امتحانات) ڈاکٹر راج کمار نے کہا کہ نئی تاریخوں کا اعلان جلد کیا جائے گا اور طلبہ کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے متعلقہ کالجوں سے رابطے میں رہیں۔
دوسری جانب جموں و کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے گیارہویں اور بارہویں جماعتوں کے امتحانی شیڈول جاری کر دیے ہیں۔
بارہویں جماعت کے امتحانات 8 نومبر سے 3 دسمبر 2025 تک ہوں گے جبکہ گیارہویں جماعت کے امتحانات 19 نومبر سے 13 دسمبر 2025 تک منعقد کیے جائیں گے۔
