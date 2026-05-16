ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پبلک سیفٹی ایکٹ، جموں و کشمیر تنظیم نو قانون کے نفاذ کے بعد بھی کارگر، ہائی کورٹ کا فیصلہ
ہائی کورٹ نے کہا کہ، پارلیمنٹ نے موجودہ قوانین کو جاری رکھنے کے لیے ایک مکمل قانونی ڈھانچہ بنایا ہے۔
Published : May 16, 2026 at 12:05 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر اور لداخ کی ہائی کورٹ نے جموں و کشمیر پبلک سیفٹی ایکٹ کی موافقت شدہ دفعات کے آئینی جواز کو برقرار رکھتے ہوئے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ قانون جموں و کشمیر تنظیم نو قانون 2019 کے نفاذ کے بعد بھی نافذ العمل ہے۔
جسٹس وسیم صادق نرگل کی بنچ نے 2019 میں جموں و کشمیر کو دو مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں دوبارہ منظم کرنے کے بعد پبلک سیفٹی ایکٹ کے تسلسل کو چیلنج کرنے والی ایک عرضی کو خارج کر دیا۔
عدالت نے کہا کہ تنظیم نو ایکٹ کی دفعہ 95 اور 96 واضح طور پر ان قوانین کے تسلسل اور موافقت کو بااختیار بناتے ہیں جو سابق ریاست کی تنظیم نو سے پہلے موجود تھے۔
اپنے فیصلے میں، عدالت نے کہا کہ پارلیمنٹ نے موجودہ قوانین کو جاری رکھنے کے لیے ایک مکمل قانونی ڈھانچہ بنایا ہے اور نئے انتظامی ڈھانچے کے مطابق جہاں بھی ضروری ہو اس میں ترمیم کی جائے گی۔
ہائی کورٹ نے کہا کہ، "جموں و کشمیر تنظیم نو ایکٹ، 2019 کی دفعہ 95 اور 96 کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ خود پارلیمنٹ نے، تنظیم نو ایکٹ نافذ کرتے ہوئے، نہ صرف سابقہ ریاست جموں و کشمیر پر لاگو موجودہ قوانین کے تسلسل کے لیے بلکہ ان کی موافقت اور ترمیم کے لیے بھی۔"
بنچ نے ایس او 1229 (E) 31 کا حوالہ دیا jw مارچ 2020 کو جاری کیا گیا tha، جس کے تحت پبلک سیفٹی ایکٹ میں "ریاست" کے حوالہ جات کو "جموں و کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقہ" سے بدل دیا گیا۔
عدالت نے کہا کہ یہ تبدیلیاں تنظیم نو قانون کی دفعہ 96 کے تحت پارلیمنٹ کے ذریعے مرکزی حکومت کو سونپے گئے اختیارات کے اندر کی گئی ہیں۔
ہائی کورٹ نے درخواست گزار کی اس دلیل کو بھی مسترد کر دیا جس میں کہا گیا تھا کہ صرف پارلیمنٹ ہی ایسی تبدیلیاں کر سکتی ہے، عدالت نے کہا کہ موافقت قانونی طور پر مجاز ہے۔
عدالت نے کہا کہ یہ دلیل کہ صرف پارلیمنٹ ہی اس طرح کے متبادل کو انجام دے سکتی ہے اس حقیقت کو نظر انداز کرتی ہے کہ خود پارلیمنٹ نے تنظیم نو کے ایکٹ کی دفعہ 96 کی وجہ سے مرکزی حکومت کو موافقت کا اتنا محدود اختیار سونپا ہے۔
بنچ نے مزید کہا کہ موافقت نے جموں و کشمیر پبلک سیفٹی ایکٹ 1978 کے بنیادی کردار، اعتراض یا پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔
حکم کے مطابق، "ریاست" کی اصطلاح کو "یونین ٹیریٹری" سے بدلنا صرف 2019 کی تنظیم نو سے پیدا ہونے والی ایک نتیجہ خیز تبدیلی تھی اور اس سے قانون کے کام یا مقصد پر کوئی اثر نہیں پڑا۔
عدالت نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ درخواست گزار کے چیلنج کو قبول کرنے سے تنظیم نو کے قانون کے تحت فراہم کردہ قانونی موافقت کا پورا طریقہ کار کمزور ہو جائے گا اور اسی طرح کی قانونی ترمیم کو شک کے دائرے میں رکھا جائے گا۔
درخواست بارہمولہ کے ضلع مجسٹریٹ کے ذریعہ پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت بومئی زینگیر کے رہنے والے تنویر احمد میر کی نظربندی کے سلسلے میں دائر کی گئی تھی۔ عدالت نے درخواست کو مسترد کر دیا اور نظر بندی کے حکم کو برقرار رکھا، یہ فیصلہ دیا کہ پبلک سیفٹی ایکٹ کے آئینی جواز کو چیلنج کرنا "میرٹ سے عاری تھا۔
یہ بھی پڑھیں: