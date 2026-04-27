ایم ایل اے معراج ملک پر عائد پبلک سیفٹی ایکٹ کالعدم
ایم ایل اے ڈوڈہ، معراج ملک، جموں کشمیر میں عآپ کے واحد رکن اسمبلی ہے۔
معراج ملک (فائل فوٹو: ای ٹی وی بھارت)
Published : April 27, 2026 at 5:11 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ ہائی نے عام آدمی پارٹی (عآپ)کے ایم ایل اے معراج ملک کی پبلک سیفٹی ایکٹ (PSA) کے تحت نظر بندی کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ ڈوڈہ سے منتخب ایم ایل اے، معراج ملک، پر گزشتہ برس پی ایس اے نافذ کرکے انہیں کٹھوعہ جیل بھیجا گیا تھا۔