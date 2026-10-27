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نئی کابینہ کی توسیع کے باوجود عوامی مسائل برقرار، حکومت وعدے پورے کرے، وحید الرحمٰن پرہ
وحید الرحمٰن پرہ نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام سے کیے گئے وعدوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرے۔
Published : October 27, 2026 at 4:31 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) پی ڈی پی کے ایم ایل اے وحید الرحمٰن پرہ نے کہا ہے کہ حکومت کو کابینہ میں توسیع کرنے میں تقریباً دو سال لگ گئے۔ اب جبکہ کابینہ میں توسیع کی گئی ہے، امید ہے کہ وزراء میں محکموں کی ذمہ داریاں تقسیم ہونے سے حکومتی کام کاج میں تیزی آئے گی اور عوامی مسائل حل ہوں گے۔
انہوں نے کہا کہ گزشتہ دو برسوں کے دوران حکومت انتخابی منشور میں کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں خاطر خواہ پیش رفت نہیں دکھا سکی۔ پلوامہ اور شوپیاں جیسے جنوبی کشمیر کے اضلاع کو بھی مناسب نمائندگی اور توجہ ملنی چاہیے۔
وحید الرحمٰن پرہ نے نوجوانوں کے ریزرویشن کے معاملے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ متعلقہ رپورٹ عوام کے سامنے لائی جائے تاکہ نوجوانوں کے خدشات دور ہو سکیں۔
انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں پی ایس سی اور ایس ایس بی کے تحت تقریباً 20 ہزار اسامیاں خالی ہیں، لیکن بھرتی کا عمل سست روی کا شکار ہے۔ حکومت نے ایک لاکھ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے اور فاسٹ ٹریک بنیادوں پر بھرتیاں کرنے کا وعدہ کیا تھا، لہٰذا اس پر پیش رفت واضح کی جانی چاہیے۔
بجلی کے بھاری بلوں، خستہ حال سڑکوں اور بنیادی سہولیات کی کمی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ عوام کو حقیقی راحت فراہم کی جائے۔ انہوں نے تقریباً 25 ہزار اسامیوں کی آؤٹ سورسنگ کے معاملے پر بھی شفافیت اور ملازمین کے مستقبل کے حوالے سے وضاحت طلب کی۔
وحید الرحمٰن پرہ نے کہا کہ نئی کابینہ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج عوامی مسائل کا حل، نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی، بجلی کے بلوں میں راحت اور انتظامی نظام کو بہتر بنانا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام سے کیے گئے وعدوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرے۔