کاکاپورہ میں وقف بورڈ کے شاپنگ کمپلیکس منصوبے پر کام شروع نہ ہونے پر عوام میں تشویش
منصوبہ نوجوانوں کےلیے امید کی کرن تھا، کیونکہ کاکاپورہ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں بے روزگاری ایک سنگین مسئلہ اختیار کر چکی ہے۔
Published : February 12, 2026 at 2:33 PM IST
پلوامہ : ضلع پلوامہ کے قصبہ کاکاپورہ میں واقع حضرت مہدا بابا رشیؒ کے احاطے میں سال 2024 کے دوران جموں و کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے ایک شاپنگ کمپلیکس کا سنگِ بنیاد رکھا تھا۔
اس منصوبے کا مقصد مقامی سطح پر روزگار کے مواقع پیدا کرنا اور بے روزگار نوجوانوں کو معاشی طور پر خود کفیل بنانا تھا۔ تاہم، سنگِ بنیاد رکھے جانے کے ایک سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود اب تک منصوبے پر کسی قسم کا تعمیراتی کام شروع نہیں ہو سکا ہے، جس پر علاقے میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ مقامی باشندوں کے مطابق انہوں نے متعدد مرتبہ موقع پر جا کر صورتحال کا جائزہ لیا، مگر وہاں کسی عملی پیش رفت کے آثار نظر نہیں آتے۔
علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ نوجوانوں کے لیے امید کی ایک بڑی کرن تھا، کیونکہ کاکاپورہ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں بے روزگاری ایک سنگین مسئلہ اختیار کر چکی ہے۔ ان کے مطابق اگر شاپنگ کمپلیکس کی تعمیر شروع ہوتی تو نہ صرف تعمیراتی مرحلے کے دوران روزگار کے مواقع پیدا ہوتے بلکہ بعد ازاں کاروباری سرگرمیوں کے ذریعے بھی درجنوں نوجوانوں کو فائدہ پہنچتا۔
لوگوں نے اس تاخیر پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اکثر ترقیاتی منصوبے صرف اعلانات اور سنگِ بنیاد تک محدود رہ جاتے ہیں، جبکہ عملی سطح پر ان پر کوئی کام نہیں ہوتا۔ انہوں نے جموں و کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی سے پُرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ ذاتی طور پر اس معاملے کا نوٹس لیں اور متعلقہ حکام کو ہدایت دیں کہ منصوبے پر تعمیراتی کام فوری طور پر شروع کیا جائے۔
مقامی عوام کا کہنا ہے کہ اگر یہ منصوبہ بروقت مکمل کیا جائے تو اس سے نہ صرف روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا بلکہ علاقے کی مجموعی معاشی صورتحال میں بھی نمایاں بہتری آئے گی۔ لوگوں نے امید ظاہر کی ہے کہ وقف بورڈ عوامی مطالبے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے جلد از جلد مثبت اور عملی اقدامات کرے گا۔