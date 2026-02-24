ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اننت ناگ کے تاریخی شیر باغ چشمے کی ابتر حالت پر عوامی تشویش، فوری صفائی اور بحالی کا مطالبہ
Published : February 24, 2026 at 7:05 PM IST
اننت ناگ : اننت ناگ قصبہ میں واقع تاریخی اور مشہورِ زمانہ شیر باغ چشمے کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے جس پر مقامی باشندوں اور ماحولیاتی کارکنوں نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کبھی اپنے شفاف پانی، قدرتی حسن اور پُرسکون ماحول کے لیے پہچانا جانے والا یہ چشمہ اس وقت گندگی اور لاپرواہی کی تصویر بنا ہوا ہے۔
مقامی لوگوں کے مطابق چشمے میں پلاسٹک کی بوتلیں، پولیتھین بیگز، گھریلو کچرا اور دیگر فضلہ بڑی مقدار میں جمع ہو چکا ہے جس کی وجہ سے پانی شدید آلودہ ہو گیا ہے۔ آلودگی کے سبب چشمے میں موجود مچھلیاں بڑی تعداد میں ہلاک ہو چکی ہیں، جس سے نہ صرف ماحولیاتی توازن متاثر ہوا ہے بلکہ اس تاریخی مقام کی خوبصورتی کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔
عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ شیر باغ چشمہ نہ صرف ایک قدرتی آبی ذخیرہ ہے بلکہ یہ قصبہ اننت ناگ کی ثقافتی اور تاریخی شناخت کا اہم حصہ بھی ہے۔ بزرگ شہریوں کے مطابق ماضی میں یہ مقام سیاحوں اور مقامی لوگوں کے لیے ایک دلکش تفریحی مرکز ہوا کرتا تھا، جہاں لوگ سیر و تفریح کے ساتھ ساتھ قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ تاہم، مناسب دیکھ بھال اور نگرانی کے فقدان کے باعث آج یہ مقام بدحالی کا شکار ہو چکا ہے۔
مقامی شہریوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ متعلقہ محکموں کی جانب سے مستقل صفائی، کچرے کی نکاسی اور نگرانی کا کوئی موثر نظام موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے کچھ عناصر بلا جھجھک چشمے میں کچرا پھینک رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر بروقت اقدامات نہ اٹھائے گئے تو یہ تاریخی ورثہ مکمل طور پر تباہ ہو سکتا ہے۔
علاقہ کے مکینوں نے ضلع انتظامیہ اننت ناگ، میونسپل کونسل حکام اور متعلقہ محکموں سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر ایک جامع صفائی مہم شروع کی جائے، چشمے سے جمع شدہ کچرا اور فضلہ ہٹایا جائے اور آئندہ کے لیے سخت نگرانی کا نظام قائم کیا جائے۔ عوام نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ چشمے کے اطراف مناسب تعداد میں ڈسٹ بن نصب کیے جائیں، آگاہی کے لیے سائن بورڈ لگائے جائیں اور کچرا پھینکنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔
ماحولیاتی کارکنوں نے زور دیا ہے کہ ایسے قدرتی آبی ذخائر کی حفاظت نہ صرف ماحول کے تحفظ کے لیے ضروری ہے بلکہ یہ آئندہ نسلوں کے لیے ایک قیمتی اثاثہ بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اجتماعی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے عوام اور انتظامیہ کو مل کر اس تاریخی چشمے کی بحالی کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنے چاہئیں۔
شہریوں کو امید ہے کہ متعلقہ حکام اس سنگین مسئلے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے شیر باغ چشمے کی صفائی، بحالی اور تحفظ کو یقینی بنائیں گے تاکہ اس کی قدرتی خوبصورتی اور ماحولیاتی توازن کو دوبارہ بحال کیا جا سکے۔