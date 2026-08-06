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ریاستی درجے کی بحالی تک احتجاج جاری رہے گا: فاروق عبداللہ
این سی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ایک بارپھر 5اگست 2019کو لیے گئے مرکزی سرکار کے فیصلوں کو یک طرفہ اور غیر آئینی قرار دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 6, 2026 at 6:40 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار): نیشنل کانفرنس (این سی) کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے 5 اگست 2019 کو جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق مرکزی سرکار کے اٹھائے گئے اقدامات کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پانچ اگست کے فیصلے واپس لیے جانے تک سیاسی جد و جہد جاری رہے گی۔
سرینگر میں نامہ نگاروں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا: "سب جانتے ہیں کہ 5 اگست 2019 کو جو کچھ ہوا وہ غیر آئینی تھا۔ اسی لیے آج پورا ملک ان احتجاجی مظاہروں کی حمایت کر رہا ہے۔ آپ نے کل پارلیمنٹ میں بھی احتجاج دیکھا، اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔"
واضح رہے کہ 5 اگست 2019 کو بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی زیر قیادت مرکزی حکومت نے آئین کے تحت جموں کشمیر کو حاصل خصوصی اختیارات دفعہ 370اور 35اے کو منسوخ کرنے کے علاوہ اسے دو یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کیا۔ لداخ کو جموں کشمیر سے علیحدہ کرکے ایک الگ یو ٹی بنادیا گیا۔
جموں و کشمیر کے ریاستی درجہ کی بحالی، اقدامات، احتجاج اور اسٹیٹ ہُڈ سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس معاملے پر ان کی کوئی ذاتی رائے نہیں بلکہ وہ نیشنل کانفرنس کی پالیسی کو فالو کرتے ہے۔ انہوں نے کہا: "میری کوئی الگ پالیسی نہیں، نیشنل کانفرنس کا موقف ہی میرا موقف ہے۔"
مرکزی وزیر گری راج سنگھ کی جانب سے پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کے خلاف دیے گئے بیان سے متعلق پوچھے گئے سوال پر فاروق عبداللہ نے کوئی رد عمل ظاہر کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا: "جواب محبوبہ مفتی خود دے سکتی ہیں۔"
واضح رہے کہ بدھ کو آرٹیکل 370 کی منسوخی کی ساتویں برسی کے موقع پر جموں و کشمیر میں مختلف مقامات پر احتجاجی مظاہرے اور تقریبات منعقد کی گئیں۔ نیشنل کانفرنس اور اپوزیشن جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) نے تمام اضلاع میں مظاہرے کرتے ہوئے سابق ریاست جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ وہیں بھاجپا نے ہی بعض مقامات پر اس کے حق میں ریلیز برآمد کیں۔
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