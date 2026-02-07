بانڈرہ پورہ: اسلام آباد کے امام بارگاہ پر خودکش حملے کے خلاف اندرکوٹ سوناواری میں احتجاج

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بانڈرہ پورہ: اسلام آباد کے امام بارگاہ پر خودکش حملے کے خلاف اندرکوٹ سوناواری میں احتجاج
جموں و کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ میں اسلام آباد میں ہوئے شیعہ مسلم ٹارگٹ دھماکے پر احتجاج کیا گیا۔
Published : February 7, 2026 at 8:28 AM IST
بانڈی پورہ: پاکستان کی دارلحکومت اسلام آباد کی امام بارگاہ میں جمعہ کی نماز کے دوران ایک خودکش بمبار نے شیعہ مسجد میں خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ اس حملے کے خلاف جمعہ کی شام سینکڑوں شیعہ باشندوں نے شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ کے علاقے اندرکوٹ، سنبل سوناواری میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔
نماز جمعہ کے احتجاج کے دوران پاکستان میں امام بارگاہ پر ہوئے حملے کی ہلاکت کی شدید مذمت کی گئی اور مرکزی سڑکوں پر نکل کر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے شیعہ برادری پر ٹارگٹ حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ احتجاجیوں نے پاکستانی حکام پر اقلیتوں کے تحفظ اور عبادت گاہوں کی حفاظت کو یقینی بنانے میں ناکام ہونے کا الزام لگایا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ خودکش بم حملہ اجتماعی نماز کے دوران ہوا، جس میں تقریباً 31 افراد ہلاک اور 160 کے قریب زخمی ہو گئے۔
مزید پڑھیں: پاکستان کے دارالحکومت میں شیعہ مسجد میں خودکش حملہ، 31 افراد ہلاک، 169 زخمی
ان کا کہنا تھا کہ یہ واقعہ ایک بار پھر پاکستان میں شیعہ مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے خطرات کو اجاگر کرتا ہے۔ مقامی مذہبی رہنماؤں اور سول سوسائٹی کے اراکین نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے متاثرین کے خاندانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ سرحد پار جاری فرقہ وارانہ تشدد کا نوٹس لیں۔