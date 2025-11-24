ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ویشنو دیوی میڈیکل کالج میں مسلم داخلوں پر جموں میں احتجاج، عمر عبداللہ نے کیا دفاع
ویشنو دیوی میڈیکل کالج میں 42 مسلم داخلوں پر احتجاج شدت اختیار کر رہا ہے، ہندو تنظیموں نے ایل جی دفتر میں یادداشت جمع کی۔
جموں (محمد اشرف گنائی) : شری ماتا ویشنو دیوی میڈیکل کالج میں ایم بی بی ایس کی 42 نشستیں مسلم طلباء کو ملنے کے بعد شروع ہوا تنازعہ شدت اختیار کر رہا ہے۔ سخت گیر موقف والی بجرنگ دل سمیت دیگر کئی دائیں بازوں کی تنظیموں نے پیر کو جموں میں احتجاجی مارچ برآمد کرکے نشستوں کی الاٹمنٹ کو ’’غیر منصفانہ‘‘ قرار دیتے ہوئے فوری جانچ کا مطالبہ کیا۔ ادھر، وزیر اعلیٰ نے ’’مذہب کی بنیاد پر داخلوں کی بحث‘‘ کو ’’آئینی اصولوں سے منافی‘‘ قرار دیا ہے۔
شرائن بورڈ کے خلاف نعرے بلند کرتے ہوئے بجرنگ دل سے وابستہ درجنوں کارکنان نے احتجاج کرتے ہوئے جموں کے کچی چھاؤنی علاقے سے راج بھون کی جانب مارچ کرنے کی کوشش کی جسے جموں پولیس نے ناکام بنایا اور انہیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ بعد ازاں احتجاجیوں کے چار نمائندوں کو لیفٹیننٹ گورنر کے دفتر جانے کی اجازت دی گئی، جہاں انہوں نے ایک یادداشت جمع کرائی۔
احتجاج کر رہے مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ کل50 میں سے 42 نشستیں مسلم طلباء کو ملنا ’’شکوک و شبہات‘‘ کو جنم دیتا ہے۔ احتجاجیوں نے دلیل دی کہ ’’چونکہ کالج شرائن بورڈ کے ماتحت چلا رہا جس میں ’’ہندو طلباء کو ترجیح اور ریزرویشن ملنی چاہیے۔‘‘ انہوں نے ریزورویشن کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور گورو ناک وشو ودیالے میں مسلمانوں اور سکھوں کے لیے خصوصی ریزرویشن کا حوالہ دیا۔
نظر ثانی کا مطالبہ
احتجاجیوں نے حکومت سے ’’نظرثانی‘‘ کے علاوہ ’’اعلیٰ سطحی تحقیقات‘‘ کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ تاہم اسی تنازعے کے پس منظر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی سخت ردعمل ظاہر کیا اور میڈیکل کالج میں ’داخلوں کو سیاست سے دور رکھنے‘ پر زور دیتے ہوئے کہا: ’’طلبہ کے داخلے میں مذہب کی شرط آئین کی روح کے خلاف ہے۔‘‘
جموں میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ ’’ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کے قیام کے وقت اسمبلی سے منظور شدہ بل میں کہیں ذکر نہیں کہ کسی مذہب کے طلباء کو باہر رکھا جائے۔‘‘ انہوں نے کہا: ’’قانون کے مطابق داخلے صرف اور صرف میرٹ پر ہونے ہیں، مذہب پر نہیں۔ اگر آج میرٹ پر داخلہ ہو رہا ہے اور کچھ لوگوں کو یہ بات ناگوار ہے تو یہ ایک خطرناک روایت کی شروعات ہے۔‘‘
عمر عبداللہ کا دو ٹوک جواب
وزیر اعلیٰ نے خبردار کیا کہ ’’اگر میرٹ کے اصول کو توڑا گیا تو معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ سکتا ہے۔‘‘ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر مذہب کو داخلے کی بنیاد بنا دیا گیا تو ’’کیا کل سرکاری اسکیمیں بھی مذہب کی بنیاد پر چلیں گی؟ کیا پولیس افسر اپنے فرائض مذہبی بنیاد پر انجام دیں گے؟‘‘
عمر عبداللہ نے اپوزیشن لیڈر سنیل شرما کو یونیورسٹی بل اور اسمبلی ریکارڈ کا مطالعہ کرنے کا مشورہ دیا ’’کیونکہ اس میں مذہبی بنیاد پر نشستیں مختص کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔’’
دوسری جانب، کچھ جماعتوں نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے درخواست کی ہے کہ مسلم طلباء کے داخلے کسی دوسری یونیورسٹی میں منتقل کیے جائیں، جسے عمر عبداللہ نے آئینی اصولوں سے واضح انحراف قرار دیا ہے۔
