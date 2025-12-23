ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بنگلہ دیش میں اقلیتوں پر مظالم کے خلاف جموں میں شدید احتجاج، سیاسی و سماجی تنظیموں کا غم و غصہ
جموں و کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اراکین نے جموں، کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے احاطے میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔
Published : December 23, 2025 at 3:41 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) بنگلہ دیش میں ہندو اقلیت کے خلاف جاری مبینہ م پرتشدد واقعات اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر جموں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ ان واقعات کے خلاف آج جموں میں مختلف سیاسی، سماجی اور وکلا تنظیموں نے احتجاجی مظاہرے کیے اور بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔
جموں و کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اراکین نے جموں، کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے احاطے میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے خلاف مبینہ مظالم کی سخت مذمت کرتے ہوئے انصاف اور عالمی برادری کی فوری مداخلت کا مطالبہ کیا۔ مظاہرے کے دوران بنگلہ دیش مخالف نعرے بلند کیے گئے اور اقلیتوں کے تحفظ پر زور دیا گیا۔
اسی دوران شیو سینا ڈوگرا فرنٹ نے بھی جموں کے رانی پارک میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ یہ مظاہرہ تنظیم کے صدر اشوک گپتا کی قیادت میں منعقد ہوا، جس میں بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے خلاف جاری مبینہ منظم اور مسلسل ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کی گئی۔ مظاہرین نے کہا کہ بنگلہ دیش میں ہندو برادری کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور عالمی سطح پر اس معاملے کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔
دریں اثنا، جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے چیف ترجمان رویندر شرما نے ایک بیان میں کہا کہ پورا ملک بنگلہ دیش میں ہندو نوجوانوں کے بہیمانہ قتل پر غصے اور دکھ میں مبتلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت کو بنگلہ دیش میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے سخت مؤقف اختیار کرنا چاہیے اور ملک کو لاحق بڑھتے خطرات پر قابو پانا چاہیے۔ رویندر شرما نے اس موقع پر سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ قوم اس گھڑی میں ان کی قیادت کو یاد کر رہی ہے۔
ادھر شیو سینا (یو بی ٹی) کی جانب سے بھی گزشتہ روز جموں میں بنگلہ دیش میں تشدد کے خلاف سخت ردعمل سامنے آیا۔ پارٹی کی جموں و کشمیر اکائی کے صدر منیش ساہنی نے بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے خلاف پرتشدد حملوں اور مبینہ نسل کشی کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے کا سخت نوٹس لیں اور بنگلہ دیش میں ہندوؤں کی سلامتی کو یقینی بنائیں۔
منیش ساہنی نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگست 2024 میں شیخ حسینہ کے اقتدار کے خاتمے کے بعد سے بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر حملے تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حالیہ دنوں میں بنگلہ دیش کے میمن سنگھ ضلع کے بھالوکا علاقے میں ایک ہندو نوجوان دیپو چندر داس کو شدت پسند ہجوم نے بے رحمی سے پیٹ پیٹ کر قتل کیا، اس کی لاش کو سڑک پر گھسیٹا گیا اور بعد میں نذرِ آتش کیا گیا۔ ساہنی نے اسے انسانیت سوز اور ناقابل برداشت فعل قرار دیا۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران بنگلہ دیش میں ہندوؤں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف تقریباً 2200 پرتشدد واقعات پیش آ چکے ہیں۔ شیو سینا نے انتہا پسند عناصر کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ مظالم بند نہ ہوئے تو سخت ردعمل سامنے آ سکتا ہے۔
قابلِ ذکر ہے کہ بنگلہ دیش میں حالیہ سیاسی عدم استحکام، عبوری حکومت کے قیام اور قانون و انتظام کی بگڑتی صورتحال کے بعد اقلیتوں، خصوصاً ہندو برادری کے خلاف تشدد کے واقعات میں اضافے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، جس پر بھارت سمیت مختلف ممالک میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔