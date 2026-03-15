خمینی کی ہلاکت کے بعد احتجاج: شیعہ احتجاجیوں کو فوری رہا کیا جائے، نیشنل کانفرنس کے اراکین اسمبلی کا مطالبقہ
Published : March 15, 2026 at 10:01 PM IST
سری نگر : جموں و کشمیر کی حکمران جماعت جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس کے پانچ اراکینِ اسمبلی نے وادی کشمیر میں احتجاج کے دوران گرفتار کیے گئے شیعہ احتجاجیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ احتجاج ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی اسرائیل و امریکی حملہ میں ہلاکت کے بعد کیا گیا تھا۔ نیشنل کانفرنس کے اراکین اسمبلی نے سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو ایک یادداشت پیش کی جس میں گرفتار افراد کی فوری رہائی اور ان کے خلاف درج ایف آئی آر واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔
یادداشت پیش کرنے والوں میں رکن اسمبلی و پارٹی ترجمان تنویر صادق، کے علاوہ شمیم فردوس، ریاض بیدار، ہلال اکبر لون اور علی محمد دار شامل ہیں۔ یکم مارچ کو خمینی کی ہلاکت کے ایک دن بعد کشمیر میں احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے جس کے بعد حکام نے سری نگر اور وادی کے شیعہ اکثریتی علاقوں میں سخت پابندیاں نافذ کر دی تھیں۔ اس دوران موبائل انٹرنیٹ، 4G اور 5G ڈیٹا خدمات اور پری پیڈ موبائل سروسز بھی تقریباً ایک ہفتے کے لیے معطل کر دی گئی تھیں۔
حکمران جماعت کے اراکین کا کہنا ہے کہ پولیس نے ان مظاہروں کے بعد کئی احتجاجیوں کو گرفتار کیا، حالانکہ پولیس نے باضابطہ طور پر گرفتاریوں کی تصدیق نہیں کی۔ البتہ پولیس کے سائبر سیل نے نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی اور سابق میئر سری نگر جنید عظیم مٹو کے خلاف مقدمات درج کیے ہیں۔ اراکین اسمبلی کے مطابق سری نگر کے زڈیبل، لالبازار، رینا واری، حبہ کدل اور شالتینگ تھانوں سمیت بڈگام، بانڈی پورہ اور بارہمولہ اضلاع کے مختلف علاقوں میں بھی ایف آئی آر درج کی گئی ہیں۔
انہوں نے یادداشت میں کہا کہ اگرچہ یہ اجتماعات مذہبی نوعیت کے پُرامن سوگ کے اجتماعات تھے، مگر انتظامیہ کا ردعمل غیر متناسب رہا اور بعض مقدمات میں غیرقانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق ایکٹ جیسے سخت قانون کا اطلاق کیا گیا، جو ایک تشویشناک مثال قائم کرتا ہے۔ اراکین اسمبلی نے یہ بھی کہا کہ ملک کے دیگر شہروں جیسے لکھنؤ، کارگل، نئی دہلی اور ممبئی میں بھی خمینی کے لیے سوگ کی تقریبات منعقد ہوئیں، لیکن وہاں کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی۔ ان کے مطابق صرف جموں و کشمیر میں کارروائی کرنا شہریوں کے ساتھ امتیازی سلوک کے مترادف ہے۔
انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر سے اپیل کی کہ گرفتار افراد کو فوری طور پر رہا کیا جائے، تمام ایف آئی آر واپس لی جائیں اور مزید تعزیری کارروائی روکی جائے۔ اراکین نے یہ بھی کہا کہ گرفتار ہونے والوں میں کئی نوجوان ایسے ہیں جو ابھی حال ہی میں بالغ ہوئے ہیں، اس لیے ان کے مستقبل کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمدردانہ رویہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے درخواست کی کہ مقدس ماہ رمضان اور عیدالفطر سے قبل اس مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ عوام میں اعتماد اور سکون کی فضا پیدا ہو سکے۔