ویشنو دیوی میڈیکل تنازع: کٹرہ میں مبینہ بے ضابطگی کے خلاف احتجاج، ایل جی سنہا کا پتلا نذر آتش
جموں کے کٹرہ میں احتجاج کر رہے لوگوں نے کہا کہ میڈیکل کالج کو کٹرہ سے کہیں اور منتقل کرنے کا مطالبہ کیا۔
Published : December 27, 2025 at 3:01 PM IST
کٹرہ (جموں و کشمیر): شری ماتا ویشنو دیوی سنگھرش سمیتی کے اراکین نے سنیچر کو جموں میں لوک بھون کے باہر شری ماتا ویشنو دیوی میڈیکل کالج میں داخلوں میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر (ایل جی) منوج سنہا کا پتلا نذر آتش کیا۔ وشنو دیوی کے جھنڈے اٹھائے مظاہرین نے میڈیکل کالج میں داخلوں کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے، "لیفٹیننٹ گورنر واپس جاؤ!" کے نعرے لگائے۔
ایک احتجاجی نے کہا کہ حکام ان کے صبر کا امتحان لے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے مطالبات پیش کرتے ہوئے کہا کہ "ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ میڈیکل کالج بند ہو جائے۔ وہ کٹرا میں میڈیکل کالج کیوں چاہتے ہیں؟ اسے کہیں اور لے جائیں۔ بھارت میں سناتن دھرم کے مندر میں یہ کالج منظور نہیں ہے۔"
اس دوران پولیس نے بڑی تعداد میں جمع ہوئے مظاہرین کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو فریقین کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔
پچھلے مہینے، نیشنل میڈیکل کمیشن (این ایم سی) نے شری ماتا ویشنو دیوی انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل ایکسیلنس، کٹرا کی جانب سے ایم بی بی ایس کے داخلوں پر تنازع پیدا ہونے کے بعد آل انڈیا کوٹہ (اے آئی کیو) کے تحت ایم بی بی ایس کی 100 فیصد نشستیں محفوظ کرنے کی تجویز کو مسترد کر دی تھی۔
این ایم سی کے ایک اہلکار نے کہا کہ یہ اقدام موجودہ پالیسی کے خلاف ہے۔ این ایم سی کے ایک اہلکار نے اے این آئی کو بتایا کہ ’’ہم ایم سی سی میں 100 فیصد نشستیں بھرنے کے لیے اکیلے انسٹی ٹیوٹ کو نہیں رکھ سکتے، کیونکہ حکومت کی پالیسی ہے کہ سیٹوں کی فیصد کا تعین میڈیکل کونسلنگ کمیٹی (ایم سی سی) ریاستی کونسلنگ کے مطابق کیا جاتا ہے۔‘‘
انہوں نے کہا، "ہم بے ترتیب طور پر کسی ایک ادارے کو الگ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے اسے خاص طور پر اس ادارے کے لیے جاری کرنا ہے تو پالیسی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم پالیسی میں تبدیلی کرتے ہیں، تو ہمیں اسی طرح کے دیگر اداروں پر بھی غور کرنا ہوگا۔ اگر پالیسی یا فیصد میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو ادارہ داخلہ کے قوانین کو تبدیل کر سکتا ہے۔"
اہلکار نے زور دیا کہ تمام ریاستوں کے لیے معیار یکساں ہونا چاہیے۔ اہلکار نے کہا، "ہمیں ایک ہی معیار بنانا ہے، اور یہ معیار جموں و کشمیر کے ساتھ ساتھ دیگر ریاستوں کے لیے بھی قابل قبول ہونا چاہیے۔"
واضح رہے کہ اس سال کے ایم بی بی ایس کے داخلوں کے بعد دائیں بازو کے کچھ گروپوں نے میڈیکل سیٹوں کے انتخاب کے معیار میں تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے۔
