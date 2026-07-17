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جموں کشمیر، شہری ہلاکت کے بعد بھدرواہ میں احتجاجی مظاہرے
بھدرواہ، ڈوڈہ کا تیس سالہ شہری گولی لگنے سے ہلاک ہوا تاہم اس میں مقامی شہریوں اور پولیس کے بیانات مختلف ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 17, 2026 at 6:20 PM IST
جموں(محمد اشرف گنائی): ضلع ڈوڈہ کے بھدرواہ علاقے میں ایک شہری کی 'پولیس فائرنگ' میں ہلاکت کے بعد بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ مظاہرین نے واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ "موت کے اصل حقائق سامنے لائے جائیں اور متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کیا جائے۔" شہری ہلاکت کے بعد علاقے میں کشیدہ ماحول ہے اور لوگوں نے احتجاجی مظاہرے کیے۔
'پولیس فائرنگ' میں ہلاک ہوئے شہری کی شناخت تیس سالہ عارف حسین کے طور پر ہوئی ہے جو بھدرواہ کا رہائشی ہے اور پیشے سے ایک آٹو ڈرائیور تھا۔ اہل خانہ کے مطابق عارف اپنے گھر کا واحد کمانے والا شخص تھا، جبکہ سوگواروں میں اس کی حاملہ بیوی ہے۔
عارف کی موت کے بعد خاندان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے اور اہل خانہ نے حکومت سے منصفانہ تحقیقات اور مدد کی اپیل کی ہے۔ مقامی لوگوں نے کہا کہ "ایک عام شہری کی جان چلی گئی ہے، اس لیے واقعے کی مکمل اور شفاف تحقیقات ضروری ہے، تاکہ حقیقت سامنے آ سکے۔"
ادھر، عوامی احتجاج کے پیش نظر علاقے میں کشیدگی کا ماحول ہے، جبکہ لوگ واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حکام کی جانب سے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
جموں و کشمیر پولیس کے مطابق گزشتہ رات جائی ویلی علاقے میں پولیس ٹیم نے شک آور نقل و حرکت محسوس ہونے پر کچھ افراد کو چیلنج کیا۔ پولیس کے مطابق اس دوران ہاتھا پائی ہوئی، جس میں مبینہ طور پر ایک اہلکار کا ہتھیار چھیننے کی کوشش کی گئی۔ پولیس بیان کے مطابق اسی دوران ایک گولی چلی، جس سے شہری زخمی ہوا۔ پولیس نے بتایا کہ زخمی شخص کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔
پولیس کا دعویٰ ہے کہ واقعے میں ایک پولیس اہلکار کے سر پر بھی شدید چوٹیں آئیں ہیں۔ پولیس نے کہا ہے کہ "جائے وقوعہ عارف حسین کی رہائش گاہ سے تقریباً 25 کلومیٹر دور ہے اور ابتدائی تحقیقات میں اس واقعے کا کوئی دہشت گردی سے تعلق سامنے نہیں آیا ہے۔" پولیس نے مزید کہا کہ "ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ متوفی مبینہ طور پر مویشی اسمگلنگ میں ملوث تھا۔"
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