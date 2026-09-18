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ترال کے اسپتال میں طبعی سہولیات کے فقدان کو لیکر احتجاج، افرادی قوت کی کمی کو دور کرنے کا مطالبہ
مقامی لوگوں کاکہنا ہے کہ اسپتال میں آنےوالے مریضوں کو کئی مرتبہ ضروری طبی خدمات کے لیے دیگر بڑے اسپتالوں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔
Published : September 18, 2026 at 9:07 PM IST
ترال : (شبیر بھٹ) سب ضلع اسپتال ترال میں افرادی قوت کی کمی اور لازمی سہولیات کی عدم دستیابی کو لیکر آج یہاں سیاسی کارکنوں اور سیول سوسائٹی کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین اسپتال میں بگڑے نظام کو پٹری پر لانے کے حوالے سے نعرے بلند کر رہے تھے ۔ان کا کہنا تھا کہ ایک وسیع علاقے کو طبعی خدمات فراہم کرنے والا سب ڈسٹرکٹ ترال نام بڑے اور درشن چھوٹے کی مثال بنا ہوا ہے۔
مظاہرین نے اسپتال میں لازمی سہولیات اور افراد قوت کی کمی کو دور کرنے کا مطالبہ کیا۔ احتجاجی مظاہرین کے بقول سب ڈسٹرکٹ اسپتال میں بنیادی طبی سہولیات اور عملے کی کمی کے باعث مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اسپتال میں آنے والے مریضوں کو کئی مرتبہ ضروری طبی خدمات کے لیے دیگر بڑے اسپتالوں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔
مقامی شہریوں کے مطابق اسپتال میں ماہر ڈاکٹروں، طبی عملے، ضروری آلات اور دیگر سہولیات کی دستیابی کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ترال اور ملحقہ علاقوں کے لوگوں کو اپنے ہی علاقے میں معیاری علاج کی سہولت میسر آسکے۔
لوگوں کا کہنا ہے کہ سب ڈسٹرکٹ اسپتال ایک بڑے آبادی والے علاقے کے لیے اہم طبی مرکز ہے، اس لیے یہاں عملے کی خالی آسامیوں کو پُر کرنے کے ساتھ ساتھ تشخیصی اور ہنگامی طبی سہولیات کو مضبوط بنایا جانا چاہیے۔
مقامی باشندوں نے محکمہ صحت اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اسپتال کے مسائل کا فوری جائزہ لے کر بنیادی سہولیات کی فراہمی اور طبی عملے کی کمی کو دور کیا جائے، تاکہ مریضوں کو غیر ضروری طور پر دوسرے اسپتالوں کا رخ نہ کرنا پڑے ورنہ احتجاج میں شدت لائی جائے گی ۔
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