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فصل بیمہ اسکیم میں تاخیر کے خلاف شوپیاں میں احتجاج، پی ڈی پی کارکنوں کے ساتھ کسان بھی سڑکوں پر
احتجاج کا اہتمام شوپیاں کے گول چوک، کلاک ٹاور کے قریب کیا گیا،جہاں پی ڈی پی کارکنوں کے علاوہ بعض سیب کاشتکار بھی جمع ہوئے
Published : August 17, 2026 at 2:52 PM IST
شوپیاں(شاہد ٹاک): جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں فصل بیمہ اسکیم کے نفاذ میں تاخیر اور حالیہ موسمی آفات سے متاثرہ باغ مالکان اور کاشتکاروں کو معاوضہ فراہم نہ کیے جانے کے خلاف پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے کارکنوں اور کسانوں نے احتجاج کیا۔ احتجاج کے دوران پولیس نے پی ڈی پی کے سینیئر رہنما راجہ وحید سمیت تقریباً دس پارٹی کارکنوں کو حراست میں لے لیا، جنہیں بعد میں شام دیر گئے رہا کر دیا گیا۔
احتجاج کا اہتمام شوپیاں کے گول چوک، کلاک ٹاور کے قریب کیا گیا، جہاں پی ڈی پی کارکنوں کے علاوہ بعض سیب کاشتکار بھی جمع ہوئے۔ مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ضلع میں فصل بیمہ اسکیم کو فوری طور پر نافذ کیا جائے تاکہ قدرتی آفات کے نتیجے میں فصلوں کو پہنچنے والے نقصان کی صورت میں کاشتکاروں کو مالی تحفظ فراہم ہو سکے۔
پی ڈی پی کے سینیئر رہنما راجہ وحید نے کہا کہ پارٹی اور کاشتکار گزشتہ کئی عرصے سے حکومت سے فصل بیمہ اسکیم نافذ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تاہم ابھی تک اس سلسلے میں کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ ژالہ باری، تیز بارشوں اور ہواؤں کے باعث شوپیاں میں سیب کے باغات کو بھاری نقصان پہنچا ہے، جس کے پیش نظر متاثرہ کاشتکاروں کو فوری معاوضہ فراہم کیا جانا چاہیے۔
راجہ وحید نے حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ سیب کے باغات کو ژالہ باری سے بچانے کے لیے کاشتکاروں کو اینٹی ہیل نیٹ 100 فیصد سبسڈی پر فراہم کیے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت بروقت اقدامات کرے تو مستقبل میں قدرتی آفات سے ہونے والے نقصانات کو کسی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ انہی مطالبات کو لے کر احتجاج کیا گیا تھا، تاہم احتجاج شروع ہوتے ہی پولیس نے انہیں اور دیگر پارٹی کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ ان کے مطابق تقریباً دس افراد کو حراست میں لینے کے بعد شام دیر گئے رہا کر دیا گیا۔
دریں اثنا، سابق پی ڈی پی رکن اسمبلی اعجاز احمد میر نے بھی فصل بیمہ اسکیم کے نفاذ اور متاثرہ کاشتکاروں کو معاوضہ دینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں احتجاج سے قبل گھر میں نظر بند رکھا گیا۔ ان کے مطابق اس کے باوجود بڑی تعداد میں سیب کاشتکار شوپیاں کے گھنٹہ گھر کے قریب جمع ہوئے اور اپنے مطالبات کے حق میں آواز بلند کی۔
ایک کاشتکار نے بتایا کہ شوپیاں کی معیشت بڑی حد تک باغبانی، خصوصاً سیب کی پیداوار، سے وابستہ ہے اور قدرتی آفات سے ہونے والے نقصانات کا براہ راست اثر ہزاروں خاندانوں کی آمدنی پر پڑتا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ متاثرہ باغات کا فوری سروے کرایا جائے اور نقصان کے مطابق کاشتکاروں کو مناسب معاوضہ فراہم کیا جائے۔
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واضح رہے کہ رواں سال ضلع شوپیاں میں کئی مرتبہ ژالہ باری، تیز ہواؤں اور شدید بارشوں کے باعث سیب کی بڑی مقدار درختوں سے نیچے گر گئی، جس سے باغ مالکان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے علاوہ ضلع کے مختلف علاقوں میں بادل پھٹنے کے قریب پانچ واقعات بھی سامنے آئے، جن کے نتیجے میں متعدد علاقوں میں پانی کے تیز بہاؤ اور دیگر نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان موسمی واقعات کے باعث رواں سال شوپیاں کے کاشتکاروں کو مجموعی طور پر کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔