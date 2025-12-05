ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی میں مسلم طلباء کو داخلہ دینے کے خلاف جموں میں احتجاج
جموں میں ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی میں مسلم طلبا کے داخلوں کی مخالفت میں احتجاج، شرائن بورڈ کے خلاف نعرے بازی۔
Published : December 5, 2025 at 5:07 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ سنگھرش سمیتی نے آج ایم بی بی ایس داخلوں میں مبینہ طور پر ایک ہی طبقے کے طلبہ کو ترجیح دیے جانے کے خلاف اپنے احتجاج کو مزید تیز کرتے ہوئے تاوی پل جموں پر زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس دوران شرائن بورڈ کے اراکین کے پتلے نذر آتش کیے گئے اور سخت نعرے بازی کی گئی۔
سنگھرش سمیتی اور اس کی حمایتی تنظیموں کے کارکنوں کے ساتھ سادھو سماج کے نمائندوں نے بھی احتجاج میں شرکت کی اور الزام عائد کیا کہ شرائن بورڈ نے ہندو عقیدے کے ساتھ سمجھوتہ کیا ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ہندو دھرم کے جذبات کے ساتھ کسی بھی قسم کا سمجھوتہ ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سمیتی کے کنوینر کرنل سکھویر سنگھ منکوٹیا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا احتجاج شرائن بورڈ کے ذمہ داران تک یہ صاف پیغام پہنچائے گا کہ فیصلہ فوری طور پر واپس لیں، ورنہ ایک وسیع عوامی تحریک کے لئے تیار رہیں۔
سنگھرش سمیتی نے مطالبہ کیا ہے کہ شری ماتا ویشنو دیوی میڈیکل کالج کو اقلیتی ادارہ قرار دیا جائے اور اس سال کے ایم بی بی ایس داخلوں کی جاری شدہ لسٹ کو فوراً منسوخ کیا جائے۔ مظاہرین نے کہا کہ کالج کے قیام کے لئے خرچ ہونے والی رقم ہندو عقیدتمندوں کی نذرانہ رقم سے حاصل ہوئی، اس لیے زیادہ سے زیادہ نشستیں ہندو طلبہ کے لئے مختص کی جائیں۔
احتجاجی کارکنوں کے مطابق 50 ایم بی بی ایس نشستوں میں سے 42 مسلم، ایک سکھ اور 7 ہندو طلبہ منتخب ہوئے ہیں، جس پر انہوں نے سوال اٹھاتے ہوئے اسے سراسر ناانصافی قرار دیا۔ مظاہرین نے شرائن بورڈ، ایس ایم وی ڈی یونیورسٹی کٹرہ اور انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل ایکسیلنس کے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور مطالبہ کیا کہ مسلم طلبہ کو دیگر میڈیکل کالجوں میں منتقل کیا جائے۔ اگر مطالبات پورے نہ کیے گئے تو احتجاج مزید وسیع کرنے کا انتباہ دیا گیا۔
یہ بھی پڑھیں: ویشنو دیوی میڈیکل کالج داخلہ تنازعہ: ہندو اکیڈمیشنز نے مسلم طلبہ کے داخلوں کا دفاع کیا، بی جے پی وفد کی مرکزی وزیر صحت سے ملاقات
سمیتی رہنماؤں نے لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ اور مرکزی حکومت سے مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ایم بی بی ایس داخلوں میں ہندو طلبہ کو نظرانداز کیا جا رہا ہے، اور یہ تعصب کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔