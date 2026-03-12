ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ڈاکٹر فاروق عبداللہ پرقاتلانہ حملے کی کوشش کے خلاف جموں میں احتجاج
جموں وکشمیر کے سابق وزیر اعلی فاروق عبداللہ پر حملے کے سلسلے میں جموں میں احتجاج کیا گیا، غیر جانبدارانہ تحقیق کا مطالبہ کیا گیا۔
Published : March 12, 2026 at 5:26 PM IST
جموں(محمد اشرف گنائی): جموں میں نیشنل کانفرنس کے رہنماؤں اور کارکنوں نے پارٹی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر مبینہ قاتلانہ حملے کی کوشش کے خلاف آج جموں میں شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا کر نعرے بازی کی اور واقعہ کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے سیکیورٹی کی بڑی ناکامی قرار دیا پارٹی رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ اس واقعہ کی مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائیں اور ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔
مظاہرین نے کہا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر حملے کی کوشش صرف ایک شخصیت پر حملہ نہیں بلکہ جمہوری اقدار پر بھی حملہ ہے۔ انہوں نے موقع پر موجود سیکیورٹی صورتحال حال پر بھی گورنر منوج سنہا کی مخالفت کی۔ کارکنان و لیڈران نے کہا کہ سیاسی رہنماؤں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ کو مؤثر اقدامات کرنے چاہئے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات امن اور استحکام کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔
مزید پڑھیں:سیکورٹی کا خیال نہیں رکھا گیا تھا: قاتلانہ حملہ پر فاروق عبداللہ نے حفاظتی انتظامات پر اٹھائے سوال
جموں میں ایک نجی تقریب کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ جہاں ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری بھی موجود تھے سیکیورٹی اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو موقع پر ہی گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا۔