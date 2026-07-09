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نائب وزیر اعلیٰ کے پروگرام کے دوران احتجاج، نیشنل لا یونیورسٹی کے قیام کا مطالبہ
سریندر چودھری نے کہا کہ اگر مظاہرین کو کوئی شکایت تھی تو انہیں ڈپٹی کمشنر کے سامنے پیش کرنا چاہیے تھا۔
Published : July 9, 2026 at 8:35 PM IST
جموں : ضلع کٹھوعہ کے ہیرانگر میں جمعرات کو جموں میں نیشنل لا یونیورسٹی کے قیام کا مطالبہ کرنے والے نوجوانوں کے ایک گروپ نے نائب وزیر اعلیٰ جموں و کشمیر سریندر چودھری کے عوامی پروگرام کے دوران احتجاج کیا، جس کے بعد پولیس نے مظاہرین کو پروگرام کے مقام سے باہر نکال دیا۔ واقعے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے سکیورٹی میں کوتاہی پر پولیس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔
انہوں نے کہا کہ اس واقعے نے قانون و انتظام کی صورتحال پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ان کے مطابق وہ خود نائب وزیر اعلیٰ ہیں، پروگرام میں پولیس کی سکیورٹی موجود تھی، اس کے باوجود ایک شخص اسٹیج تک پہنچ گیا اور وہاں موجود افراد پر حملے کی کوشش کی، جو متعلقہ ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ سریندر چودھری نے کہا کہ اگر مظاہرین کو کوئی شکایت تھی تو انہیں ڈپٹی کمشنر کے سامنے پیش کرنا چاہیے تھا۔ احتجاج کے نام پر کسی کو بھی اسٹیج پر چڑھ کر عوامی پروگرام میں خلل ڈالنے یا حملے کی کوشش کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
یہ تقریب جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی کے مطالبے کے سلسلے میں نیشنل کانفرنس نے منعقد تھی، پروگرام کے دوران اس احتجاج کی قیادت ایڈووکیٹ کیتن کمار نے کی جنہوں نے جموں میں نیشنل لا یونیورسٹی کے قیام کے حق میں نعرے لگائے اور پمفلٹ لہراتے ہوئے حکومت سے اپنا وعدہ پورا کرنے کا مطالبہ کیا۔ کیتن کمار نے سوال اٹھایا کہ جب کشمیر کے لیے نیشنل لا یونیورسٹی کا اعلان کیا جا چکا ہے تو جموں کے لیے کیا گیا وعدہ اب تک کیوں پورا نہیں کیا گیا۔
اطلاعات کے مطابق وہ احتجاج کرتے ہوئے پروگرام ہال کے اندر داخل ہوگئے، جس پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے انہیں اور دیگر مظاہرین کو ہال اور مقام سے باہر منتقل کر دیا پھر مظاہرین نے پروگرام کے باہر دھرنا دے کر نائب وزیر اعلیٰ کے خلاف نعرے بازی کی اور اعلان کیا کہ جب تک جموں میں نیشنل لا یونیورسٹی قائم نہیں کی جاتی، ان کی تحریک جاری رہے گی۔
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ایڈووکیٹ کیتن کمار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کا مقصد صرف نائب وزیر اعلیٰ سے یہ جاننا تھا کہ جموں میں نیشنل لا یونیورسٹی کے قیام سے متعلق حکومت اپنا وعدہ کب پورا کرے گی احتجاج کے دوران پولیس اور مظاہرین کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی، تاہم پولیس نے صورتحال کو قابو میں کر لیا۔