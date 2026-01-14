ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سعید آباد پستونہ میں لوگوں کا محکمہ بجلی کے خلاف احتجاج
مقامی لوگوں نے محکمہ پی ڈی ڈی کے خلاف ایک خاموش احتجاج کیا اور فیس میں اضافہ پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔
Published : January 14, 2026 at 6:58 AM IST
ترال: (شبیر بٹ) وادی کشمیر میں ٹھٹرتی سردی کے ان ایام میں جب کہ لوگ گھروں کے اندر رہنے پر مجبور ہیں، محکمہ بجلی کی جانب سے شیڈول پر عمل درآمد کرنے کے بجائے بجلی فیس میں اضافہ کو لیکر صارفین سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔
اس حوالے سے آج ترال کے سعید آباد پستونہ میں مقامی لوگوں نے محکمہ پی ڈی ڈی کے خلاف ایک خاموش احتجاج کیا اور فیس میں اضافہ پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ محکمہ کی جانب سے بجلی فیس میں بے تحاشہ اضافہ کیا گیا ہے جو ان کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔
لوگوں کے مطابق بڑھتی ہوئی بجلی فیس کی وجہ سے انہیں شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مظاہرین کے بقول وہ فلیٹ ریٹ کے حساب سے 1800روپے ماہانہ ادا کرتے تھے لیکن اب دسمبر کی بلوں میں اضافہ درج کیا گیا ہے اور اب انھیں اکیس سو روپے کا بل تھما دی گیا ہے۔
مظاہرین کے مطابق 'وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ان کے ہی گاؤں سے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک طرف وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ بجلی فیس میں اضافہ ہی نہیں کیا گیا ہے تو پھر یہاں کونسا قانون چلتا ہے۔
مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ بجلی فیس میں فوری کمی کی جائے تاکہ عوام کو راحت مل سکے۔ کیونکہ علاقہ کافی پسماندہ ہے اور یہاں لوگ غریب ہیں احتجاجی مظاہرین نے ایل جی منوج سنھا سے فوری مداخلت کی اپیل کی۔
مزید پڑھیں: ترال: بجلی فیس میں اضافہ، ستورہ کی عوام نے احتجاج کیا
گجر بستی نارستان کے رہایشوں کا مجوزہ سڑک کی ازسرِ نو ترتیب کا مطالبہ، ڈی سی آفس پلوامہ کے باہر خاموش احتجاج