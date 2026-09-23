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زرعی یونیورسٹی کشمیر کے طلباء کا احتجاج جاری، فارسٹر عہدے کی اہلیت کے معیار پر طلباء کو خدشہ
احتجاجیوں نے کہاکہ مجوزہ بھرتی قوانین سے شعبہ زراعت میں زیر تعلیم طلباء کا مستقبل اور روزگار کے مواقع متاثر ہونے کا شدید خدشہ ہے۔
Published : September 23, 2026 at 5:53 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) زرعی یونیورسٹی کے شعبہ جنگلات میں زیر تعلیم طلباء نے جموں وکشمیر کے جنگلات میں بھرتی کے قوانین کی اہلیت کے معیار سے متعلق حالیہ مسودے میں ترمیم کے خلاف احتجاج کئی دنوں سے جاری رکھا ہے۔یہ احتجاج طلباء محکمہ جنگلات میں فارسٹر کے عہدے پر براہ راست بھرتی کے لیے مجوزہ اہلیت کے معیار اور ڈرافٹ ریکروٹمنٹ کے جواب میں کررہے ہیں۔
احتجاجی طلباء بھرتیوں کے عمل میں مکمل تعطل پر شدید برہم ہے اور ان کاکہنا کہ محکمے نے تقریباً ایک دہائی سے ڈگری ہولڈرز کے لیے داخلہ سطح کی اہم اسامیوں کا کوئی اشتہار نہیں کیا ہے۔ انہوں نے موجودہ پالیسی کی خامیوں اور تضادات کی طرف اشادہ کیا۔ مظاہرین حکومت سے یہ اپیل کررہے ہیں کہ وہ بھری کء مجوزہ قواعد پرنظر ثانی کریں اور اس میں ضروری ترمیم لائے۔
احتجاجی طلباء کا کہنا ہے کہ مجوزہ بھرتی قوانین سے شعبہ جنگلات میں زیر تعلیم طلباء کا مستقبل اور روزگار کے مواقع پر متاثر ہونے کا شدید خدشہ ہے۔ طلباء نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ بھرتی قواعد و ضوابط مرتب کرتے وقت فارسٹ ڈگری ہولڈرز کے تعلیمی پس منظر اور پیشہ ورانہ اہلیت کو مد نظر رکھا جائے۔
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واضح رہے اس قبل این ایچ ایم ملازمین اور انٹرنز ڈاکٹروں نے بھی اپنے مطالبات منوانے کے لیے کئی دنوں تک اپنا احتجاج جاری رکھا اور حکومت کی یقین دہانی کے بعد ہی انہوں نے اپنا احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا۔