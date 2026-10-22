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وزیر اعلیٰ کی اننت ناگ میں ترقیاتی جائزہ میٹنگ کے دوران معذور افراد کا احتجاج
مظاہرین نے جموں کشمیر میں ڈس ایبلٹی کمشنر کی فوری تعیناتی کا مطالبہ کیا جبکہ یہ عہدہ گزشتہ 18 ماہ سے خالی ہے۔
Published : October 22, 2026 at 7:36 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) جموں و کشمیر ہینڈی کیپڈ ایسوسی ایشن سے وابستہ معذور افراد نے جمعرات کے روز ڈاک بنگلو کھنہ بل، اننت ناگ کے باہر اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ یہ احتجاج اس وقت کیا گیا جب وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ضلع میں ترقیاتی منصوبوں سے متعلق جائزہ میٹنگ منعقد کر رہے تھے۔ مظاہرین نے حکومت پر معذور افراد کے مسائل کو نظرانداز کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لینے کے باوجود ان کی مشکلات اور مطالبات پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔
احتجاج میں شامل افراد نے سوال اٹھایا کہ کیا معذور افراد اس سماج کا حصہ نہیں ہیں؟ اگر وہ بھی معاشرے کا حصہ ہیں تو پھر انہیں اپنے بنیادی حقوق کے حصول کے لیے بار بار سڑکوں پر اترنے پر کیوں مجبور ہونا پڑتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ بھی ملک کے شہری ہیں اور انہیں عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزارنے، بنیادی سہولیات حاصل کرنے اور روزگار کے مساوی مواقع ملنے کا حق حاصل ہے۔ مظاہرین کے مطابق، معذوری ان کا قصور نہیں، اس کے باوجود انہیں اپنے جائز مطالبات منوانے کے لیے مسلسل جدوجہد کرنا پڑ رہی ہے۔
مظاہرین نے جموں و کشمیر میں ڈس ایبلٹی کمشنر کی فوری تعیناتی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ متعلقہ عہدہ مبینہ طور پر گزشتہ تقریباً 18 ماہ سے خالی پڑا ہے، جس کے باعث معذور افراد کی شکایات کے ازالے اور ان کے حقوق کے تحفظ سے متعلق امور متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ اس عہدے پر فوری تقرری عمل میں لائی جائے تاکہ معذور افراد کو درپیش مسائل کا بروقت حل ممکن ہو سکے۔
انہوں نے معذور افراد کی ماہانہ پنشن میں خاطر خواہ اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ مالی امداد روزمرہ ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ مظاہرین نے پنشن میں نمایاں اضافہ کرنے پر زور دیا۔ احتجاج کے دوران سرکاری اور نیم سرکاری اداروں میں معذور افراد کے لیے چار فیصد ریزرویشن پالیسی پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنانے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ مظاہرین نے کہا کہ تعلیم یافتہ اور اہل معذور نوجوانوں کے لیے خصوصی بھرتی مہم شروع کی جانی چاہیے تاکہ انہیں روزگار کے مناسب مواقع فراہم کیے جا سکیں۔
مظاہرین نے عوامی ٹرانسپورٹ اور سرکاری عمارتوں کو معذور افراد کے لیے قابل رسائی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے اسمارٹ سٹی بس سروس میں مفت سفر کی سہولت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ صرف مفت سفر کی اجازت دینا کافی نہیں، بلکہ یہ بھی یقینی بنایا جانا چاہیے کہ معذور افراد آسانی سے بسوں میں سوار ہو سکیں اور انہیں سفر کے دوران درپیش مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
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ان کا کہنا تھا کہ اگر ٹرانسپورٹ کے ذرائع معذور افراد کی ضروریات کے مطابق نہیں ہوں گے تو مفت سفر کی سہولت ان کے لیے مؤثر ثابت نہیں ہو سکتی۔ احتجاج کرنے والوں نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور متعلقہ حکام سے اپیل کی کہ ان کے مطالبات پر سنجیدگی سے غور کیا جائے اور معذور افراد کو مساوی حقوق، بہتر سہولیات، مالی معاونت اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں، تاکہ وہ بھی معاشرے میں باوقار زندگی گزار سکیں۔