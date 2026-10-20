ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس انٹرنز کے احتجاج کا دوبارہ آغاز، اننت ناگ میں شمع بردار مظاہرہ

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس انٹرنز کے احتجاج کا دوبارہ آغاز، اننت ناگ میں شمع بردار مظاہرہ
جموں وکشمیر حکومت کی جانب سے وظیفے میں اضافے کے دیرینہ مطالبے کو مسلسل نظرانداز کرنے کے خلاف ایک شمع بردار احتجاجی مارچ نکالا گیا۔
Published : October 20, 2026 at 10:11 AM IST
اننت ناگ، جموں وکشمیر (اشفاق احمد میر): گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) اننت ناگ کے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس انٹرنز نے جموں و کشمیر حکومت کی جانب سے وظیفے میں اضافے کے دیرینہ مطالبے کو مسلسل نظرانداز کیے جانے کے خلاف ایک شمع بردار احتجاجی مارچ نکالا۔ احتجاج کے دوران نوجوان ڈاکٹروں نے حکومت کے خلاف شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا کہ اب وہ محض زبانی وعدوں اور یقین دہانیوں سے مطمئن ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ اپنے جائز مطالبے پر فوری عملی اقدامات چاہتے ہیں۔
احتجاج میں شامل انٹرنز کا کہنا تھا کہ ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انٹرن شپ طبی تربیت کا ایک انتہائی اہم اور کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ اس دوران نوجوان ڈاکٹر اسپتالوں میں چوبیس گھنٹے مریضوں کی دیکھ بھال، علاج و معالجے اور دیگر ہنگامی طبی خدمات کی انجام دہی میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔
اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف وظیفہ
انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں پوری لگن اور محنت کے ساتھ انجام دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں ملنے والا ماہانہ وظیفہ موجودہ معاشی حالات اور روزمرہ کے اخراجات کے مقابلے میں اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے۔
متعدد مرتبہ یقین دہانیاں کرانے کا کوئی نتیجہ نہیں
مظاہرین نے کہا کہ وظیفے میں اضافے کا مطالبہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک طویل عرصے سے اس مسئلے کو متعلقہ حکام اور حکومت کے نوٹس میں لاتے آ رہے ہیں۔ ماضی میں متعدد مرتبہ انہیں یقین دہانیاں کرائی گئیں کہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے، لیکن اب تک ان وعدوں کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا، جس کی وجہ سے انٹرنز میں مایوسی اور بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ انہوں نے اسے طبی شعبے سے وابستہ نوجوانوں کے ساتھ سراسر ناانصافی قرار دیا۔
طویل عرصے سے زیرِ التوا وعدوں کا عملی جواب ضروری
شمع بردار مارچ کے ذریعے احتجاج کرنے والے ڈاکٹروں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ اس معاملے پر اپنی خاموشی ختم کرے اور انٹرنز کو درپیش مالی مشکلات کا ہمدردانہ جائزہ لیتے ہوئے فوری اور قابلِ عمل فیصلہ سامنے لائے۔ انہوں نے دوٹوک انداز میں کہا کہ بار بار کے کھوکھلے وعدوں سے ان کا اعتماد مجروح ہو چکا ہے، لہٰذا اب انہیں مزید التوا نہیں بلکہ انصاف چاہیے اور حکومت کو اپنے طویل عرصے سے زیرِ التوا وعدوں کا عملی جواب دینا ہوگا۔